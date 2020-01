Deutsche Bank: pagamenti con Google Pay anche in Italia

Deutsche Bank integra Google Pay la tecnologia per i pagamenti digitali, per i clienti in Italia. Il servizio di Google Pay, permette di pagare attraverso i dispositivi Android, in modalità veloce, semplice e sicura, sui siti, nelle app e nei negozi abilitati.



Google Pay è facile da utilizzare e configurare, oggi disponibile per tutti clienti di Deutsche Bank in Italia con carte di credito e di debito.

Come funziona Google Pay

Bisogna scaricare l’app Google Pay sul proprio smartphone e inserire le carte di credito o di debito sull’account. Tramite un semplice tocco pratico, immediato e sicuro si potranno fare i pagamenti sui siti, presso i negozi abilitati e sulle app.

Grazie all’elevata sicurezza sulla protezione dati, le transazioni saranno al sicuro da eventuali truffe o pishing. Difatti il programma non condivide il numero della carta di credito quando avviene un pagamento; ma viene utilizzato un numero carta virtuale e dinamico ( vale a dire che cambia sempre ) così da preservare la sicurezza della carta e il denaro.