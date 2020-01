Diabete: quali sono gli alimenti da evitare assolutamente

Chi soffre di diabete ha la necessità di seguire una dieta per poter tenere sotto controllo la condizione. Circa la metà dei soggetti affetti da diabete, con un’alimentazione adeguata riescono a far regredire la malattia. Le cellule del pancreas infatti, in seguito alla perdita di peso, ricominciano a funzionare in modo adeguato.

Cosa escludere dalla dieta

Ma quali sono i cibi che devono essere esclusi dal regime alimentare di un diabetico? In primo luogo, i carboidrati che alzano i livelli di zuccheri nel sangue. Pane bianco, riso e pasta infatti sono dannosi per chi soffre sia di diabete di tipo 1 che di tipo 2.

Per quanto concerne la colazione, occorre puntare su yogurt bianchi e non aromatizzati, inoltre i cereali confezionati e zuccherati devono essere banditi dalla tavola.

Anche le bevande zuccherate e gassate sono nocive per chi soffre di diabete, ma possono esserlo anche i succhi di frutta. Meglio frullare la frutta a casa. Anche il miele e gli alimenti che potrebbero sostituire lo zucchero devono essere utilizzati con moderazione, in quanto non sono totalmente privi di sostanze nocive.

I cibi fritti, in particolare le patatine, contengono molti carboidrati e la frittura aumenta i livelli di zuccheri nel sangue. Gli stuzzichini, salatini, non vanno consumati con molta frequenza poiché contengono carboidrati a digestione rapida. Proprio per questo motivo, causano un aumento della glicemia molto rapido.