Diletta Leotta ultime settimane di dolce attesa: in vacanza con Loris

Pancione in bella vista e forma fisica al top Diletta Leotta è bellissima! L’inviata di Dazn è prossima al parto e non manca di condividere sui social gli ultimi giorni della dolce attesa. In questi giorni la Leotta si è concessa qualche giorno di vacanza con Loris Karius, che le dedica tempo e attenzioni.

I due si trovano in Sicilia, a Ortigia e si stanno godendo delle vacanze fantastiche. Fra qualche settimana saranno genitori e non vedono l’ora d’abbracciare la loro piccola. Recentemente Diletta ha rivelato di non aver ancora scelto il nome della bambina, anche se ha delle preferenze è ancora molto indecisa. Preferisce scegliere quando sarà nata e avrà visto il suo viso.

- Advertisement -

“Prima voglio guardarla negli occhi, ho deciso di fare così, ho deciso di seguire l’istinto” ha dichiarato alla Gazzetta dello sport l’inviata sportiva. IL 16 Agosto Diletta compirà 32 anni e la bambina potrebbe nascere nello stesso giorno. Il parto è previsto a Milano e la coppia è pronta ad accogliere la loro bambina nel migliore dei modi.

Loris Karius diviso tra Inghilterra e Italia

Com’è noto Loris Karius si divide tra l’Inghilterra e l’Italia. Il portiere milita nelle file del Newcastle e da qualche giorno ha ripreso gli allenamenti. Questo lo ha costretto a lasciare Diletta da sola, anche se la sua famiglia l’è sempre stata accanto. Ora il calciatore rimarrà a fianco della Leotta fino al parto.

- Advertisement -

Dopo le vacanze in Sicilia i due rientreranno a Milano in attesa degli eventi. Di sicuro la Leotta non presenzierà sui campi di calcio alla ripresa del campionato, ma seguirà tutto da casa.