Dimagrire col tapis roulant, come usarlo

Per perdere peso spesso non occorre uno sforzo immane o iscriversi per forza in palestra. Molti esperti infatti ritengono che occorrono circa 30 minuti al giorno di tapis roulant. Una camminata lenta di 30 minuti sul tapis roulant è un metodo per asciugare la massa grassa e modellare la muscolatura. Oltre all’aspetto estetico non va sottovalutato un altro fattore, ovvero quello della fluidità delle articolazioni, un utilizzo adeguato del tapis roulant può essere utile anche in tal senso.

Come impostare il tapis roulant

Per ottenere tutti i benefici dal tapis roulant occorre impostarlo in modo adeguato. In particolare occorre tenere in considerazione due aspetti fondamentali, velocità e pendenza della inclinazione.

Un giusto settaggio è fondamentale per riuscire a dimagrire e allo stesso tempo non sforzarsi troppi. Occorre infatti settare lo strumento in modo da centrare la propria “zona bruciagrassi”. Una volta individuata quest’ultima occorrono solo 30 minuti al giorno di allenamento per ottenere i risultati sperati.

Ovviamente è fondamentale la costanza, 30 minuti al giorno sono sufficienti per ottenere la riduzione della massa in eccesso purché l’allenamento sia costante nel tempo. Gli esperti consigliano almeno tre volte a settimana. Un allenamento del genere può essere svolto anche a casa, per chi possiede un tapis roulant ovviamente.

Come trovare la propria zona bruciagrassi

Il calcolo necessario per individuare la frequenza cardiaca ideale che vi consentirà di individuare la propria zona bruciagrassi è semplice. Occorre fare: 180 meno la propria età. Normalmente la frequenza idonea a favorire la perdita di peso è quella compresa tra i 125 e 135 battiti. È possibile stare anche 5 pulsazioni al di sotto o al di sopra a seconda delle proprie caratteristiche.

Ovviamente una persona più è allenata e più può alzare la soglia di intensità di lavoro e quindi aumentare la velocità o pendenza.

Leggi anche: Nigeriano prende a sassate auto parcheggiate