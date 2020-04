Dimagrire durante la quarantena in casa, i 5 consigli da seguire

A causa del Coronavirus siamo costretti a rimanere in casa e questo risulta essere deleterio per il nostro peso



A causa dell’emergenza Covid-19 più di un miliardo di persone nel mondo sono costrette a restare a casa. Questo periodo di permanenza domiciliare dura da quasi un mese. Purtroppo a causa della pandemia la nostre abitudini sono cambiate in modo drastico. Non è possibile uscire con gli amici, non è possibile vedere il proprio partner (se non si convive), insomma tutto ciò che è esterno al perimetro di casa non può essere raggiunto. Ovviamente ci sono delle eccezioni, è possibile andare a lavoro, andare a fare la spesa o comprare beni di prima necessità.

Uno degli effetti collaterali di stare a casa senza poter uscire è la perdita della linea, la quarantena fa ingrassare. La situazione rischia di diventare molto deleteria per la nostra forma fisica. È ovvio che quando si vive confinati in casa si mangia di più e si mangia male, senza poter smaltire il tutto.

I consigli per non prendere peso durante il periodo di quarantena

Innanzitutto non occorre mangiare più del solito. Un piccolo trucco per non magiare di più è quello di utilizzare piatti con contrasto cromatici. Gli ultimi studi dimostrano infatti che quando non c’è molto contrasto cromatico tra il cibo e il piatto si tende a servirne circa il 30% in più rispetto a quando il colore dell’alimento e del piatto sono totalmente diversi. Anche utilizzare piatti meno grandi ci farà sentire maggiormente sazi.

Fare sport in casa

Per tenersi in forma in casa senza andare in palestra è consigliato scaricare un app che suggerisce gli esercizi. Così sarà molto più semplice fare esercizi diversi ogni giorno. Così da un lato si evita la routine e dall’altro vengono allenate diverse parti del corpo.

Fare bene la spesa

Questo è un altro consiglio molto importante, uscire per fare la spesa non deve essere una scusa per uscire di casa. Recatevi al supermercato per fare una spesa sostanziosa. Nella scelta di cosa comprare, è consigliabile acquistare ingredienti diversi dal solito, magari con poche calorie. È fondamentale evitare di mangiare sempre le stesse cose, anche per il nostro corpo la routine è deleteria..

Mangiare sano

Mangiare bene significa anche avere delle ottime difese immunitarie. Questo implica anche una maggiore difficoltà nel mettere su i kg. È consigliato mangiare molta frutta e verdura di stagione, tutte cariche di sostanze nutritive. Un ottimo sistema immunitario vi permetterà anche di avere meno probabilità di contrarre virus.

Spegnere la Tv e silenziare il Cellulare

In questi giorni sia sui social che sulle televisioni si ascoltano sempre notizie negative. Aumento dei contagi, centinaia di persone che perdono la vita ecc. Tutto questo influisce in modo negativo sullo stato d’animo delle persone. Statisticamente parlando, una parte rilevante di persone depresse tende a rifugiarsi e a trarre conforto nel cibo.



