Diminuisce l’età di insorgenza dei disturbi alimentari: primi casi a sei anni

Il 15 marzo 2024 in occasione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla sono stati diffusi preoccupanti dati sui disturbi del comportamento alimentare. I primi casi iniziano a comparire già a sei/sette anni. Siamo davanti ad un segnale di disagio profondo e complesso che sorge in tenera età.

Le cause sembrerebbero essere sia sociali che associate al vissuto personale. Il boom delle patologie legate all’ambito nutrizionale si è manifestato in corrispondenza della pandemia da Covid 19 ma i numeri rimangono ancora molto alti nonostante l’emergenza sanitaria sia rientrata.

Dati inquietanti sui disturbo alimentari

In Italia ci sono oltre tre milioni di persone che soffrono di disturbi dell’alimentazione. Negli ultimi anni si è abbassata l’età di esordio di patologie quali anoressia e bulimia sottolineando la rilevanza della situazione. Come se non bastasse i rilevamenti hanno segnalato anche un incremento della gravità dei disturbi. I dati parlano chiaro.

Nel triennio 2019/2021 gli accessi al pronto soccorso per disturbi alimentari di giovani fino ai 25 anni sono passati da 3.023 del 2019 a 3.245 del 2021. Il Ministro della Salute Orazio Schillaci è entrato ancor più nello specifico durante il convegno “Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione – Il punto sui percorsi di cura e sulle nuove opportunità”.

Gli accessi riconducibili alle donne sono passati in due anni dal 61,1% al 72,7% e si è registrato un incremento nelle classi di età 11/13 anni e 14/17. La patologia maggiormente riscontrata è l’anoressia nervosa con un impennata dal 48,3% al 58,7%. Il quadro descritto è di una reale emergenza sociale e sanitaria evidenziata dal fatto che i primi segnali di allarme si avvertono anche in bambini di età inferiore agli otto anni.

Per affrontarla ci sono due strade, la costruzione di una rete di sostegno nelle scuole e lo psicologo di famiglia. Servono proposte di Legge che pongano l’attenzione sui disturbi alimentari. C’è un’emergenza e deve essere affrontata.