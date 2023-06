Dolci alle noci facilissimi e senza farina

Conoscete i dolci alle noci? Sono dei gustosi e saporiti dolcetti che si preparano in pochi minuti e sono davvero buonissimi. Perfetti da gustare dopo cena per godersi un momento di relax, ma anche accompagnati da una tazzina di caffè o tè nel pomeriggio, sono davvero golosi. Si preparano facilmente e resistergli sarà dura, è anche per questo che una volta imparata la ricetta sarà impossibile non farli più volte a settimana.

Il sapore delle noci è esaltato dalla dolcezza degli altri ingredienti che insieme realizzano un alimento davvero goloso che ricorda i sapori di un tempo. I dolci alle noci sono davvero molto buoni e speciali: provate a farli! Di seguito gli ingredienti e la ricetta per preparare queste sfiziose leccornie.

Ingredienti dolci alle noci

1 kg di noci sgusciate

750 g di zucchero

4 uova

Per la glassa

Un albume

110 g di zucchero

succo di mezzo limone

Procedimento

Iniziate tritando finemente le noci e mettendole in una ciotola, potete usare un mixer. Aggiungete lo zucchero e le uova alle noci tritate e mescolate bene fino a ottenere un impasto omogeneo.

Prendete piccole porzioni di impasto e formate dei bastoncini di circa 3/4 cm di lunghezza.

Preparate la glassa montando l’albume a neve, quindi aggiungete lo zucchero rimanente e il succo di mezzo limone. Mescolate delicatamente fino a ottenere una glassa liscia e omogenea.

Prendete i bastoncini di impasto e ricopriteli completamente con la glassa. Disponeteli su una teglia rivestita di carta da forno.

Cottura

Infornate i dolcetti a 180 gradi per 12-15 minuti. Controllate la cottura dei dolcetti e, una volta pronti, estraeteli. Lasciate raffreddare completamente i dolcetti prima di servirli.

I dolcetti alle noci sono pronti per essere gustati freddi.