Dolore cronico e invecchiamento precoce: il ruolo dell’esercizio fisico

Il dolore cronico induce una moltitudine di effetti nocivi, recentemente è stato anche associato all’invecchiamento precoce, manifestato dalla lunghezza ridotta dei telomeri. Tuttavia, sono ancora poche le prove su queste ricerche.

Lo studio scientifico è stato approvato dal Comitato di Helsinki dello Sheba Medical Center e dal comitato di revisione intuitiva dell’Università di Tel Aviv

E’ stato così effettuato uno studio con un duplice obiettivo: uno indagare se il dolore cronico è associato all’invecchiamento precoce e due determinare se l’esercizio fisico riesce a moderare questa associazione. I partecipanti alla ricerca erano 116 soggetti maschi, 67 con dolore cronico e 49 senza. Sono stati raccolti campioni di sangue per l’analisi dei TL e tutti i partecipanti sono stati intervistati attraverso la compilazione di questionari. Inoltre, tra gli individui partecipanti allo studio sono stati inclusi anche persone con disabilità fisica.

I telomeri degli individui con dolore cronico, dalle analisi sono risultati più ùcorti di quelli negli individui senza dolore cronico. I risultati della ricerca hanno rilevato una regressione del dolore cronico grazie all’effetto moderatore dell’esercizio fisico, al di là dell’età, del peso e della disabilità.

Lo studio ha inoltre mostrato, per la prima volta, l’effetto moderatore dell’esercizio fisico. Il dolore cronico era associato a telomeri corti, cioè con invecchiamento precoce solo tra i partecipanti che non si esercitavano regolarmente, mentre questa associazione non esisteva tra i partecipanti fisicamente attivi. L’effetto moderatore dell’esercizio fisico è stato significativo, pertanto, l’attività fisica può essere identificata come un meccanismo protettivo contro gli effetti dannosi del dolore cronico sul corpo.

I risultati finali suggeriscono che il dolore cronico è associato all’invecchiamento precoce; quindi in conclusione l’esercizio fisico può mitigare questa associazione e proteggere gli individui dagli effetti dannosi del dolore cronico.

Prospettiva: lo studio suggerisce che è importante monitorare i segni di invecchiamento precoce tra i pazienti con dolore cronico in quanto sono a rischio. Tuttavia, i pazienti affetti da dolore cronico possono trarre beneficio da una regolare attività fisica poiché può moderare l’invecchiamento precoce.