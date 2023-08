Due nuove cover Art Collection per il Samsung Galaxy Z Fold 5 e Flip 5

Samsung con l’aiuto di tre giovani artisti coreani ha creato due cover coloratissime per il Samsung Galaxy Z Fold 5 e il Samsung Galaxy Z Flip 5. Nello specifico, i modelli indicati sono uno smartphone pieghevole, ultima generazione, che si trasforma in un tablet. Un nuovo smartphone a conchiglia che si apre e si chiude con una sola mano, dotato di uno schermo esterno. Entrambi i prodotti sono stati descritti e mostrati dallo youtuber Andrea Galeazzi.

Cover Art Collection per Galaxy Z Fold5 e Flip5: già disponibili in Italia – ecco i link

Quando parliamo di due cover, parliamo proprio di soli due prodotti, una cover per un modello e uno per un altro. Poca scelta per i clienti che vogliono colorare il nuovo telefonino, forse però questa scelta di Samsung è dovuta alle caratteristiche e al progetto che c’è attorno a queste due cover.

In Italia, le troviamo già acquistabili o preordinabili all’interno del sito ufficiale di Samsung.

Cover Artist Haydonna Popticle Case for Galaxy Z Fold5: colore giallo, costo 34,90€. (link)

Suit Case for Galaxy Z Flip5 Artist collection, color bianco, costo 44,90€ (link)

Gli altri paesi di vendita sono Australia, Canada, Francia, Germania, Hong Kong, Corea, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Stati Uniti e Vietnam.

Caratteristiche tecniche e il progetto creativo di Samsung

PhotoCredit: Samsung PhotoCredit: Samsung

Gli artisti coreani chiamati a creare queste cover sono: Haydonna, Yeseul O e Lee Eun. I tre giovani emergenti sono stati incaricati di realizzare disegni animati con l’intento di diffondere influenza positiva sulle persone. Non lo fanno soltanto con il disegno ma anche con l’effetto animato. In particolare, la cover del Galaxy Flip 5 riproduce il disegno con animazione anche sullo schermo esterno non appena inserita la cover. L’Intento di Samsung è quella di creare un’esperienza coinvolgente. Invece, la Cover del Galaxy Z Fold 5 ha soltanto il disegno, un disegno che però ha l’intento di donare positività e anche uno stile moderno e vivace di questo nuovo device.