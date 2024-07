Eagle Pictures. Le novità Home Video di agosto 2024

Grandi successi di pubblico, film premi Oscar® e un’imperdibile animazione per tutta la famiglia tra i titoli Home Video in uscita ad agosto grazie a Eagle Pictures.

Si comincia il 1 agosto con “CATTIVERIE A DOMICILIO” di Thea Sharrock, disponibile nei formati DVD e Blu-ray. Esilarante black comedy basata su una storia vera e acclamata da critica e pubblico, il film vede protagoniste l’attrice premio Oscar® Olivia Colman e Jessie Buckley, rispettivamente nei panni di due vicine di casa: Edith Swan, profondamente conservatrice, e la turbolenta migrante irlandese Rose Gooding.

Nell’Inghilterra degli anni ’20 i residenti di una piccola cittadina sono sconvolti da un curioso scandalo: tutti ricevono piccole e malvagie lettere anonime. Quando Edith e gli altri residenti iniziano a ricevere lettere piene di parolacce e involontariamente esilaranti, la sboccata Rose viene accusata del crimine. Le lettere anonime suscitano scalpore a livello nazionale e ne consegue un processo.

Tuttavia, quando le donne della città, guidate dall’agente di polizia Gladys Moss (Anjana Vasan), iniziano a indagare sul crimine, sospettano che qualcosa non va e che Rose potrebbe non essere la colpevole.

Dal 28 agosto in arrivo

“LA ZONA D’INTERESSE” di Jonathan Glazer, edito in DVD, Blu-Ray e una imperdibile Steelbook 4K con all’interno il disco 4K e Blu-Ray HD, formato che Eagle Pictures distribuirà in esclusiva a livello mondiale. Tutte le edizioni saranno arricchite da un booklet da collezione e imperdibili contenuti extra.

Adattamento cinematografico del romanzo omonimo di Martin Amis e presentato in concorso al Festival di Cannes 2023, il film è stato insignito dei premi Oscar® come miglior film internazionale e miglior sonoro. al centro della vicenda un uomo e sua moglie che tentano di costruire una vita perfetta in un luogo apparentemente da sogno: giornate fatte di gite in barca, il lavoro d’ufficio di lui, i tè con le amiche di lei e le scampagnate in bici con i figli.

Ma l’uomo in questione è Rudolf Höss, comandante di Auschwitz, e la curata villetta con giardino della famiglia si trova esattamente di fianco al muro del campo…

Sempre dal 28 agosto sarà la volta di

“GARFIELD: UNA MISSIONE GUSTOSA”, in arrivo nei formati DVD e Blu-Ray. Una imperdibile animazione per tutta la famiglia con protagonista il celebre e irriverente felino creato da Jim Davis, qui alle prese con una nuova e scatenatissima avventura. Il famosissimo gatto di casa che odia il lunedì e ama le lasagne, dopo l’inaspettato incontro con il padre perduto da tempo, il trasandato gatto di strada Vic, sarà costretto insieme all’amico canino Odie a lasciare la loro vita piena di comodità per unirsi a Vic in un’esilarante rapina ad alto rischio.