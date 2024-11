Ecco quando saranno pagate le pensioni di novembre 2024

Siamo alla fine del mese di ottobre e dunque sta per iniziare il mese di novembre e con esso iniziano le domande per capire quando effettivamente saranno pagate le pensioni del mese di novembre.

In questo articolo andiamo a scoprire quando sono previsti i pagamenti delle pensioni di novembre 2024.

Quando verranno pagate le pensioni a novembre?

Il pagamento delle pensioni del mese di novembre, da parte dell’INPS, arriverà come di consueto in concomitanza con il primo giorno bancabile del mese. In sostanza, avverrà con valuta 2 novembre in caso di pagamento presso Poste Italiane e con valuta 4 novembre nel caso di pagamento presso gli istituti bancari.

Non solo, sempre dal 2 novembre, le pensioni saranno disponibili anche per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto Banco Posta o di una Postepay Evolution.

I pensionati che intendono ritirare i contanti allo sportello potranno presentarsi presso uno dei 12.800 uffici postali presenti su tutto il territorio nazionale a partire dal 2 novembre.

Gli altri pagamenti in arrivo a novembre

In merito agli altri pagamenti da parte dell’INPS, ricordiamo che l’assegno unico verrà pagato dopo la metà del mese, stessa cosa vale per la Naspi.

Mentre verso il 28 novembre, quindi a fine mese, dovrebbe arrivare il pagamento relativo al supporto per la formazione e il lavoro per le domande pervenute entro il 15 del mese e dal giorno 15 del mese successivo per le domande pervenute nel corso del mese in cui maturano le condizioni dopo metà mese.

Infine, intorno al 28 novembre sarà il momento del pagamento relativo all’Assegno di Inclusione.