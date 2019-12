Instagram è un’applicazione molto gettonata tra gli adolescenti (al pari come TikTok, che sta prendendo sempre più piede). Utilizzata per condividere scatti della propria vita o video, nei “feed” o nelle stories. Proprio per questo, se si decidesse di eliminare il proprio account è consigliabile effettuare un backup delle foto per non perdere i ricordi condivisi attraverso il social. Nel profilo, esiste l’opzione “download dei dati” presente alla voce “privacy e sicurezza” .

Le operazioni di disattivazione del proprio account e di eliminazione definitiva devono essere effettuate necessariamente da pc oppure mac, in quanto non sono disponibili queste opzioni sull’app. Oppure potete utilizzare il vostro smartphone collegandovi da browser. Una volta disattivato/eliminato l’account instagram, si potrà poi disinstallare l’applicazione dal proprio smartphone.

Come disabilitare in modo temporaneo il profilo Instagram

Per prima cosa è necessario accedere ad instagram tramite browser con le proprie credenziali;

A questo punto occorre cliccare sull’omino situato in alto a destra, oppure da cellulare in basso a destra. Così da entrare nella sezione del profilo;

Cliccare su “modifica profilo” quindi “Disabilita temporaneamente il mio account”;

Cliccare sulla voce Disabilita temporaneamente il mio account;

Instagram chiede la motivazione della disattivazione del profilo. Basterà sceglierne una dall’apposito menu e quindi proseguire;

Inserire la password per confermare e quindi “Disabilita temporaneamente l’account”.

Per recuperare l’account disabilitato basterà effettuare nuovamente l’accesso inserendo le credenziali.

Come eliminare l’account instagram definitivamente