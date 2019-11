TikTok social network come funziona

TiKTok è uno dei social network più utilizzati al momento non solo da ragazzini ma anche da persone adulte per svariati motivi

Tik tok il nuovo social che impazza tra i giovani e meno giovani

Ormai è un dato di fatto, le nuove generazioni passano sempre più tempo sui social network, tra i più famosi possiamo ricordare Facebook, Instagram, YouTube Twitter ecc. Ultimamente però sta letteralmente spopolando il nuovo social Tiktok. Moltissimi video caricati in rete sono preceduti da pubblicità che ritraggono video di ragazzi che si divertono proprio con le funzioni di tale piattaforma.

Che cos’è TikTok

Tik Tok è sostanzialmente un social network, una community dove è possibile pubblicare e caricare i video. Su tutti gli store è disponibile per ogni tipo di smartphone l’app di Tik Tok e con essa è possibile effettuare video con la sincronizzazione labiale. Il social ha letteralmente conquistato prima i teenager e successivamente coinvolto anche le persone adulte tra cui i Vip, Influencer e persone famose di tutto il mondo.

Come funziona Tiktok?

Se siete in dubbio sul perché iscriversi a Tik Tok è necessario sapere che scaricando l’apposita applicazione e creando un proprio profilo sul social sarà possibile caricare i video in lip-sync. Sostanzialmente è possibile girare un video dove il protagonista deve muovere la bocca in modo sincronizzato con l’audio, canzone o film. Su TikTok è possibile vedere milioni di video divertenti caricati dagli utenti.

L’app attualmente scaricabile è disponibile per ben 34 lingue diverse e si stima che sul social ci siano almeno 150 milioni di utenti attivi.

Fino al 2018 il social aveva una diversa denominazione, esso infatti si chiamava Musical.ly, successivamente però gli utenti sono stati spostati sulla nuova piattaforma più ricca di contenuti e più funzionale. Appartiene ad un’azienda di Pechino, la ByteDance. Secondo Softbank, il suo valore ad oggi sarebbe superiore ai 75 miliadi di dollari.

Si vocifera di un nuovo servizio di streaming musicale TikTok a pagamento, che farà concorrenza diretta ai colossi dello streaming online come Spotify, Google, Amazon, e Apple.

TikTok ricorda molto un’app che veniva utilizzata qualche anno fa, ovvero Dubsmash. Questa somiglianza è solo apparente però, è vero che quest’ultima app permetteva anch’essa di registrare i video in lip-sync ma gli effetti offerti da TikTok sono totalmente diversi.

L’app infatti dà la possibilità agli utenti di aggiungere simpatici effetti visivi come ad esempio il cambio vestito a ritmo di musica. L’effetto in questione viene utilizzato tantissimo dagli influencer nei loro video caricati sui social. Con esso infatti è possibile pubblicizzare un capo di abbigliamento in modo simpatico ed innovativo. Inoltre c’è da considerare che i video girati su TikTok possono essere agevolmente salvati sul cellulare ed essere condivisi con gli amici o caricati sugli altri social network. Tali attività erano leggermente più ostiche rispetto a Dubsmash, versione quasi embrionale di TikTok.

TiKTok come registrarsi

Per poter utilizzare TiKTok è necessario creare un account personale sulla piattaforma, dopo aver scaricato l’app dal playstore. Per fare ciò ovviamente è necessario inserire la propria mail personale o il proprio numero di telefono. Oppure più semplicemente è possibile fare il login tramite l’account di Facebook, Twitter, Google o Instagram.

SCARICA L’APP TIKTOK





ISCRIVITI CON IL NUMERO CELLULARE, EMAIL OPPURE TRAMITE I SOCIAL NETWORK



Dopo fatte tali procedure è fondamentale inserire alcuni dati sensibili come ad esempio la data di nascita (l’età minima per potersi iscrivere al social è di 13 anni) e altre informazioni per potervi far riconoscere dagli altri utenti

INSERISCI LA DATA DI NASCITA E VAI AVANTI



INSERISCI IL NUMERO DI CELLULARE O LA EMAIL SE HAI SCELTO LA REGISTRAZIONE TRAMITE NUMERO O EMAIL



NON TI RESTA CHE INSERIRE IL CODICE RICEVUTO PER SMS OPPURE PER EMAIL

Tale opzione è sicuramente più comoda rispetto alle prime, per poter creare l’account infatti è necessario e sufficiente fare pochi click e il gioco è fatto!

Una volta iscritti su TiKTok bisogna capire come girare e caricare i video, tale attività è davvero molto semplice. È sufficiente infatti premere l’apposito tasto centrale che vi esce nella home con un simbolo preciso [+] e consentire alla richiesta di accesso alla fotocamera e alla galleria. Dopo tale procedura sarà possibile registrare video che verranno automaticamente salvati nella galleria dello smartphone.

ATTIVATO IL VIDEO POTRETE SCEGLIERE TRA TANTISSIMI EFFETTI SPECIALI

Ovviamente non è necessario registrare un video ex novo ogni volta per poter caricare qualche contenuto sul vostro profilo TiKTok. È possibile caricare anche un video precedentemente registrato e salvato sul device.

Una volta accesa la fotocamera è possibile selezionare la voce “seleziona suono” per poter decidere quale musica di sottofondo mettere alla registrazione.

L’app ufficiale mette a disposizione tantissime playlist, non trovare una canzone non adatta al vostro video è davvero un’impresa ardua. Per facilitare la ricerca è stata inserita un’apposita barra dove poter ricercare il brano e selezionarlo in tutta comodità. Una volta deciso il suono spetterà a voi decidere come “tagliarlo” in base alla registrazione effettuata. Ovviamente anche la velocità di riproduzione può essere modificata premendo l’apposito tasto rosso.

Come cancellare un video?

Se il video caricato non ti piace puoi eliminarlo definitivamente e rifarlo. Per cancellare un video da TikTok basta aprirlo e premere sull’icona dei tre puntini a destra, poi bisogna scorrere sul carosello che appare in basso e premere su Elimina.

APRIRE IL VIDEO E CLICCARE SUI TRE PUNTINI



CLICCARE SU ELIMINA

Perché iscriversi su TiKTok

I motivi per iscriversi sulla piattaforma sempre più in voga tra i giovanissimi, sono davvero molteplici. Per un teenager iscriversi su TiKTok può essere utile per mostrare agli altri la sua vena artistica e il suo talento nel creare scene comiche o emozionanti. Ovviamente il motivo più semplice è quello di far vedere agli altri utenti i propri video e i propri gusti. Un altro motivo, che invece interessa le persone adulte, potrebbe essere quello economico.

TiKTok infatti può essere un utilissimo strumento attraverso il quale creare ricchezza e popolarità sui social network. Molti ragazzi e ragazze infatti stanno ricevendo popolarità e sono diventati dei veri e propri Influencer proprio grazie ai video caricati sul social network.

Come diventare famosi su TikTok?

È possibile diventare famosi per un motivo molto semplice, sul social ci sono quasi 150 milioni di utenti e il numero è destinato inevitabilmente ad aumentare. Creare un video curioso o divertente può attirare l’attenzione di molte persone e creare followers. Ovviamente chi segue una persona su un social tendenzialmente seguirà la stessa persona anche su un’altra piattaforma generando un effetto di moltiplicazione di follower. Ovviamente in un mondo dove i numeri contano più di ogni altra cosa tale effetto non può non essere desiderato da chi spera di diventare Influencer!

Leggi anche: Come utilizzare whattsapp sul pc