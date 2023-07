Elisabetta Gregoraci ritorno in tv: “ogni tanto sbircio il telefono di… “

Elisabetta Gregoraci torna in tv con il tour musicale di Battiti Live. La conduttrice è entusiasta, energica ed è molto felice di tornare a condurre un programma vivace e giovane con Battiti Live. Al suo fianco ancora una volta Alan Palmieri e Mariasole Pollio. Due collaboratori fantastici con cui ha creato un clima famigliare.

Come sempre sul palco di Battiti Live, nelle diverse tappe si alterneranno i grandi protagonisti della musica dell’estate in corso. Anche quest’anno la stagione appare calda e i brani hot sono tantissimi. Molti i tormentoni, soprattutto made in Italy, che stanno conquistando le varie località di mare. In una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni Elisabetta Gregoraci ha dichiarato d’essere molto impegnata, di lavorare molte ore per Battiti Live, ma è felice:

“In pista dalle 10 della mattina alle 4 di notte non è facile…ma è bellissimo”. La showgirl calabrese, ex moglie di Flavio Briatore, è molto attiva sui social. Ha un seguito rilevante e tantissimi fans che l’aspettano anche sotto casa. La conduttrice ha un rapporto quasi materno con i suoi seguaci: “I miei fan sono unici, mi danno una grande energia. Sanno tutto di me e io so tutto di loro: quando tornano a casa di notte sto in pensiero e li chiamo…”.

Elisabetta Gregoraci: “Sbircio il telefono di Nathan”

Elisabetta Gregoraci è anche una mamma attenta. Nathan Falco ha oggi 13 anni, ma è un ragazzo intraprendente. Lei cerca di lasciarlo libero ma non nega che ogni tanto sbircia le sue chat telefoniche: “Forse una fidanzatina c’è già. Ogni tanto sbircio il suo telefono e trovo qualche messaggio, qualche bacio…”

Infine ammette di non intromettersi nelle scelte personali del ragazzo. Non lo vede adatto al mondo dello spettacolo, forse al massimo come dj: “Lo lascerei libero. Ma lo vedo più lanciato come dj. Magari seguirà le orme del papà”.