ePubEditor, lo strumento per creare gli Ebook: Come funziona

Con l’avvento della tecnologia anche il mondo dei libri ha subito una rivoluzione, infatti sono molti i lettori che sono passati dal cartaceo al digitale. E, grazie a ePubEditor adesso è possibile creare i propri ebook da soli. Ma come funziona?

ePubEditor: Di cosa si tratta

Tra tutti gli strumenti esistenti per creare un ebook da soli, sicuramente, ePubEditor è uno dei migliori disponibili e non solo perchè è completamente gratuito. Infatti, l’utente non è costretto a scaricare un’App, in quanto il software si può tranquillamente utilizzare su PC:

Collegandosi al sito

Effettuando la registrazione oppure accedendo con uno dei propri account Social

A questo punto, l’utente può iniziare a caricare il file per creare il proprio libro digitale, inoltre questo non solo potrà essere condiviso su internet ma, in base all’utilizzo che se ne intende fare, può anche essere esportato in diversi formati.

Come si utilizza

Innanzittutto bisogna dire che, purtroppo, l’utilizzo di ePubEditor per le persone poco esperte in questo settore non è molto semplice e, soprattutto, richiede tempo. Anche se per ovviare a questo problema, fortunatamente, è stata sviluppata un’interfaccia molto intuitiva, ovvero:

Nel menù bisogna cliccare sulla dicitura Nuovo Ebook

Caricare il titolo del libro, il nome dell’autore, la categoria d’appartenenza (l’argomento trattato per intenderci), la fascia d’età dei lettori a cui è rivolto, la lingua e i metadati (per non chi non lo sapesse sono le informazioni che riguardano l’autore, l’editore, la data di pubblicazione e la sinossi)

Inserire l’immagine di copertina

Dopodiché bisognerà caricare il testo, per farlo occorre tirare giù il menù a tendina, cliccare sulla dicitura Contenuti e seguire questa procedura:

Selezionare l’opzione Nuovo Testo generico con immagine/audio/video

Inserire, o meglio importare, il testo già scritto con programmi esterni come Word, Google Docs o Apple Pages, nel caso in cui non si avesse il documento, nella schermata è possibile iniziare a scrivere il proprio Ebook dall’inizio

Per effettuare la suddivisione in capitoli, sotto ogni sottosezione del libro bisogna tornare al menù principale e creare un blocco Nuovo Testo generico con immagine/audio/video

Salvare tutte le modifiche cliccando sulla X, la quale è posizionata in alto a destra

Scegliere il formato e cliccare sulla dicitura Esporta Ebook

Così, senza bisogno di fare altro il proprio libro sarà direttamente mandato online. Inoltre, per chi volesse l’Editing per Epub, la possibilità di creare PDF professionali (molto utile per la stampa) oppure convertire il formato del libro digitale per Amazon Kindle, c’è anche la possibilità di acquistare la versione Premium di ePubEditor la quale costa dai 36 euro al mese in su.