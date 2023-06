Eros Ramazzotti vacanza d’amore in Messico: la foto con Dalila Gelsomino

In pausa dal suo tour mondiale Eros Ramazzotti si è concesso qualche giorno di vacanza in Messico. Il cantante si trova nella splendida località di Cancun insieme a Dalila Gelsomino che si occupa di attività immobiliari locali e d’eventi. I due si sono conosciuti lo scorso Autunno proprio in Messico ed è qui che il loro amore è esploso di passione.

L’artista romano ha pubblicato alcuni scatti con la giovane organizzatrice. Foto accompagnate da una didascalia che esprime appieno il momento d’amore d’Eros Ramazzotti: “ “La vida es hermosa como tu”, ha scritto in spagnolo, che significa“La vita è bella come te”. Una frase che si addice al cantante e che rispecchia appieno molti testi delle sue canzoni. Lo scorso marzo Eros Ramazzotti è diventato nonno di Cesare, figlio della primogenita Aurora.

- Advertisement -

Negli ultimi anni poi ha ritrovato il feeling con Michelle Hunziker, i due sono oggi molto amici ed è riuscito a salvaguardare anche il rapporto con l’ex Marica Pellegrinelli che lo ha reso padre di Rafaella Maria e Gabrio Tullio. Lavoro permettendo Eros è molto legato alla sua famiglia e non manca d’essere presente per i suoi figli. L’incontro con Dalila Gelsomino gli ha fatto riscoprire l’amore e a quanto pare i due sono molto presi l’uno dall’altra.

Eros e Dalila viaggio d’incanto in sud America

Eros Ramazzotti torna sempre molto volentieri in sud America, terra a cui è particolarmente affezionato: “Sono più legati alla natura, hanno un rispetto per il prossimo diverso dal nostro, e tutto è più vero e positivo. Andrò a giugno e poi a settembre”. Ha dichiarato l’artista in una recente intervista.

- Advertisement -

Oggi sta trascorrendo una vacanza d’incanto con la promoter, è apparso molto felice e la location sembra perfetta per alimentare passioni e amori. Dalila sarà la donna giusta per il cantante? Per ora anche la Gelsomina sembra essere molto coinvolta.