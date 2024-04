Esplode una pentola a pressione. Muore una donna di 46 anni

La vittima aveva solo 46 anni, era di origine pakistana. Nella sua casa di Caltagirone stava preparando la cena per i festeggiamenti della fine del ramadan quando improvvisamente la pentola a pressione con cui stava cucinando esplode.

La deflagrazione uccide la donna che lascia 8 figli.

- Advertisement -

Sono giunti rapidamente sul posto i soccorritori. Purtroppo, però, gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla per la 46enne che giaceva a terra già priva di vita.

Sono sopraggiunte anche le forze dell’ordine che si occuperanno di effettuare i rilievi del caso per stabilire cosa abbia provocato l’esplosione della pentola. Per ora, si ipotizza una valvola mal funzionante della pentola a pressione oppure che si stata procedendo ad un uso scorretto della stessa.

- Advertisement -

Il comune di Caltagirone ha annunciato che si farà carico degli oneri per il trasporto in patria della salma. Il sindaco, Fabio Roccuzzo, ha fatto pervenire il suo messaggio di cordoglio e vicinanza alla famiglia, in particolare agli otto figli della donna, e anche a tutta la comunità pakistana di Caltagirone.

Questo episodio sembra surreale, quasi difficile da credere che un simile incidente domestico possa portare alla morte di una persona. Eppure, solo pochi giorni fa in provincia di Palermo una donna è morta a causa dello scoppio della caffettiera.