Milano, Università Bicocca: esplosione in un laboratorio

Sembra un lunedì mattina come tanti nell’Università Bicocca di Milano quando, all’improvviso, il fragore di un’esplosione spezza la routine di studenti e professori.

Il fatto accade poco prima delle 12:00 nei locali del laboratorio di Scienze dei materiali all’interno dell’ateneo milanese. E’ scoppiata un’autoclave durante la sessione di esecuzione di un esperimento e questo ha provocato la fuoriuscita di acido cloridrico.

I vigili del fuoco, tempestivamente avvisati dall’ateneo, sono giunti repentinamente in loco, in via Roberto Cozzi n. 55. Al seguito del team di pompieri, anche una squadra del nucleo Nbcr (nucleare-batteriologico-chimico-radiologico).

I vigili del fuoco effettuano tutti i controlli e i rilievi del caso ed emerge che, fortunatamente, non ci sono né feriti né persone intossicate.

Sicuramente, è stata determinante la pronta reazione del personale dell’Università Bicocca che aveva già provveduto prima dell’arrivo dei pompieri a fare evacuare studenti, insegnanti ed operatori, insomma tutti coloro che si trovavano nel laboratorio interessato e anche nell’intero padiglione, l’edificio U5.

Nel frattempo, i tecnici Nbcr stanno proseguendo il check degli ambienti in cui si è verificata l’esplosione, e anche di quelli limitrofi, per risalire alla causa di questo incidente che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze in termini di danni alle persone.