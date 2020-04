Eva Henger in dolce attesa a 47 anni? Cosa ha detto l’ex naufraga

Eva Henger ha rivelato al settimanale Nuovo d’essere molto felice sentimentalmente, per lei questo è un momento di coppia davvero unico si sente amata e ha tanta voglia di soddisfare ogni richiesta del suo compagno Massimiliano Caroletti che recentemente le ha espresso il desiderio di diventare papà.

L’ex naufraga ha avuto già tre gravidanze in momenti diversi della sua vita e nonostante ha appena compiuto 47 anni ha rivelato d’essere pronta a diventare mamma per la quarta volta, una scelta non facile ma che le darebbe tanta gioia oltre che suggellare l’amore con Massimiliano: “Sarebbe faticoso. Se dovessi rimanere incinta avrei bisogno di un supporto medico importante. Ma in questo momento è tutto fermo per il Coronavirus, quindi i nostri progetti sono rimandati.“

Eva Henger è consapevole che questo non è un momento facile soprattutto per pianificare l’arrivo di un figlio, la quarantena imposta per far fronte all‘emergenza Coronavirus ha rivoluzionato i suoi piani, ma il tutto è rimandato quando la crisi sarà superata.

Eva Henger: “Sarebbe bello poter adottare un bambino…”

Eva Henger non esclude neanche la possibilità di poter adottare un bambino, è consapevole che esistono tanti bimbi abbandonati, soli e per lei sarebbe un gesto speciale ma la procedura non è facile. Le piacerebbe molto fare il quarto figlio ma non può ignorare d’avere 47 anni, e l’età in questi casi non può essere considerata solo un dettaglio: “Se dovessi dar retta al cuore direi certamente di si, ma devo ricordarmi che ho 47 anni, e mi sentivo già abbastanza grande a 36 quando è arrivata Jennifer.”