Fabio Fulco neo sposo: “Il matrimonio? Ho accontentato la famiglia di mia moglie”

Neo sposo da qualche giorno Fabio Fulco ha parlato delle sue nozze sul magazine Chi. L’attore dopo la fine della storia con Cristina Chiabotto ha incontrato Veronica Papa. Lui 52 anni e lei 28, ma la differenza d’età non è mai stata un problema per loro. Sono diventati genitori dopo poco tempo che stavano insieme e ora hanno ufficializzato la loro unione.

Fabio ha spiegato che avrebbe sposato Veronica ovunque, anche su un’isola deserta ma ha voluto accontentare la famiglia della moglie che desiderava una cerimonia tradizionale. E’ stato un matrimonio magico, curato nei minimi dettagli: “Fosse stato per me avrei sposato Veronica su un’isola, in un luogo segreto lontano da tutti. Ho accontentato la famiglia di mia moglie, soprattutto suo padre quando mi ha detto: “Lei è la nostra unica figlia, rispettiamo le tradizioni”. Ci siamo dati da fare e ammetto che è stato bellissimo. Sembrava un film della Disney, il nostro giorno più bello.”

Fulco ha poi ammesso d’essersi emozionato tantissimo quando ha visto la figlia Agnes andargli incontro per consegnargli le fedi. Non si aspettava fosse così brava: “Io e Veronica ci siamo girati, temevamo che non venisse da noi… invece è stata magia. Il suo sorriso, i suoi passetti e le fedi sono arrivati insieme con le nostre lacrime”. La cerimonia si è svolta nella chiesa di Santa Trofimena a Minori, sulla Costiera Amalfitana.

Fabio Fulco: “presto un secondo figlio“

L’attore è molto felice, oggi ha un lavoro che l’appaga ed è pazzamente innamorato della figlia Agnes e della moglie. Quando Veronica è arrivata in chiesa Fabio è stato travolto da emozioni che non si aspettava di provare: “L’ho vista entrare con mio suocero… I ragazzi del conservatorio, appena lei è entrata, hanno suonato Mission di Ennio Morricone…

Poi le ho alzato il velo e le ho detto: ‘Sei bellissima’.” Ha poi concluso: “ E lei ricordo che tremava e piangeva. Non lo so, eravamo sulle nuvole… Innamorati e felici”. Ora la neo coppia di sposi spera d’avere presto un secondo figlio.