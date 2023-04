Fabio Fulco si sposa: tutti i dettagli delle nozze

Fabio Fulco ha deciso di fare il grande passo e di sposare la sua Veronica Papa. I due sono già genitori di una splendida bambina e ora sono pronti a rendere ufficiale la loro unione divenendo una famiglia a tutti gli effetti. I due si sono detti si con rito civile lo scorso 18 marzo e ora vogliono festeggiare insieme alla famiglia e agli amici più cari.

Le nozze si svolgeranno in una location della costa Amalfitana e sono molto attese. L’attore ha rivelato al magazine Chi d’essere molto emozionato, desidera con tutto il suo cuore sposare Veronica. L’attore ha dichiarato che sarebbe convolato a nozze anche prima, subito dopo la nascita della bambina: “Fosse dipeso da me, mi sarei sposato il giorno dopo la nascita di Agnes, in una piccola chiesetta. Il nostro sogno era sposarci in Costiera Amalfitana e prima c’erano la burocrazia, il corso prematrimoniale… Insomma, ci voleva un anno circa. Così è stato.”

- Advertisement -

Fulco, ma anche la compagna tengono molto alla funzione religiosa e non potevano rinunciarci assolutamente. Sarà romantica, emozionante e coinvolgente per gli invitati che potranno ascoltare anche la narrazione della loro storia d’amore: dal primo incontro alla nascita d’Agnes: “Insomma, per me il matrimonio è il rito religioso. Il resto è soltanto contorno. Il momento più bello? Quando nostra figlia Agnes porterà in chiesa le fedi nunziali. Potrei davvero svenire”.

Fabio Fulco: “Sposarsi a 52 anni non è scontato“

Fabio Fulco è convinto che sposarsi dopo i 50 anni non è poi così scontato. La felicità d’oggi è il risultato di una serie d’errori: “Sposarsi a 52 anni non è scontato, poteva anche non succedere. Se oggi sono qui lo devo anche agli errori commessi in passato. Gli errori sono la somma della nostra felicità. E io sono felice”.

- Advertisement -

Legato per 12 anni a Cristina Chiabotto solo ora sente d’essere innamorato: “Solo vicino ai 50 anni ho scoperto l’amore. All’inizio avevo un pò di timore, poi l’amore ha spazzato via ogni timore”.