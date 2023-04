Fabrizio Corona confessioni hot su Urtis: “Gli assaggi io li ho dati a chiunque…”

Fabrizio Corona è stato ospite del Peppy Night di Fabrizio Iodice dove non ha mancato di sorprendere. L’ex re dei paparazzi è perfettamente consapevole dell’eco mediatico che certe dichiarazioni provocano e quando è parte del gioco non può che divertirsi. Incalzato dal comico, Corona ha commentato, in modo inaspettato, le dichiarazione che Giacomo Urtis ha fatto a Belve sul loro presunto rapporto.

A Francesca Fagnani il medico ha riferito d’essere stato molto vicino a Corona, d’aver avuto con lui una conoscenza approfondita, diversa rispetta alle sue donne storiche, e ha parlato di rapporto “ibrido”. Le parole di Urtis non sono state contestate dall’ex paparazzo che a modo suo ha avallato la versione del chirurgo: “Giacomo allude al fatto che tra noi c’è stata fisicità. Lui ha detto più cose. Si è innamorato dal primo momento che mi ha visto ad Alghero. Sicuramente è più bello di quella giornalista antipatica che mi critica da sempre. Tu non ci andresti con Giacomo? Perché non l’hai visto in costume. Non ti accorgeresti che è un uomo se lo vedessi vestito da donna, fidati!“

Corona ha alluso, scherzando, ai vari rapporti omosessuali che avrebbe avuto: “Devo dirti le storie che ho avuto con gli uomini? Allora, Stefano De Martino… sto scherzando. Poi con l’altro comico napoletano, Izzo. Dai Biagio è un po’…” Ha anche ammesso d’essere stato molto disponibile: “Un assaggio? Gli assaggi io li ho dati a chiunque in passato. Sai che sono molto trasgressivo da quel punto di vista”.

Fabrizio Corona: “Non c’è niente di strano. Fidati”

Apparentemente ironico, non è chiaro se Fabrizio Corona stesse scherzando o dicesse la verità, tuttavia alla fine ha invitato il comico ad ampliare le sue vedute e a provare nuove esperienze, arricchiscono il suo sapere:

“A parte gli scherzi io ti invito a provare queste esperienze perché sono liberatorie. Se tu rimani antico, sempre fedele, sempre con tua moglie, lasciando stare uomini, non ti allargherai. Se fai altro ti serve anche per lavoro. Chi non parla dell’omosessualità o se ne parla in modo antico è perché alla fine un po’ lo è ed è represso! Quindi io ti invito a provare. Anche perché non c’è niente di strane fidati.”