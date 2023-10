Fabrizio Corona deluso: “Mi hanno censurato”

Fabrizio Corona è stato ospite d’Avanti Popolo, il neo talk di Rai Tre condotto da Nunzia De Girolamo. L’ospitata dell’ex paparazzo prometteva nuove rivelazioni in merito all’inchiesta che ha coinvolto alcuni giocatori di calcio della serie A. Un’inchiesta in cui Corona è entrato indirettamente.

La De Girolamo ha provato a controllare Corona cercando di filtrare le sue dichiarazioni. A quanto pare Fabrizio conosce bene il dietro le quinte del calcio e sa molto di più della procura che sta facendo le indagini. Ha infatti fornito la sua collaborazione ai pm, dando così vita a nuovi interrogatori e arresti. L’indagine è ancora in corso, anche per questo che Corona è stato invitato a selezionare le sue dichiarazioni.

A Avanti Popolo l’ex fotografo, che da qualche settimana ha finito di scontare la sua pena, ha portato le prove di quanto dice e ha fatto ulteriori nomi. Tuttavia le rivelazioni che aveva promesso non ci sono state e questo ha suscitato la reazione dei fans che gli hanno imputato d’aver fatto troppo rumore in merito a fatti e eventi che sono già agli atti e conosciuti dall’opinione pubblica. Corona si è difeso sui social puntando il dito contro la Rai.

Corona: “Purtroppo non ho potuto…“

“Sono stato censurato! Non me lo aspettavo! Mi dispiace per tutti voi. Purtroppo non ho potuto , come mi avevano garantito questa mattina, dire quello che volevo, mostrare in tv il grande lavoro che sto portando avanti da 6 giorni senza dormire con il mio amico Moreno. A un certo punto la conduttrice ha lanciato un audio che poi non è stato nemmeno mandato in onda. Vi rendete conto? Hanno preso per il cu*o voi e me“, ha esordito Corona su Instagram

L’ex paparazzo è un fiume in piena, è determinato a far emergere la verità e non può ignorare che in Rai non glielo hanno permesso: “La tv oggi bisogna farsela da soli. Adesso penso cosa fare e dove mostrare tutte le notizie che ho trovato con immenso sacrificio e rischiando senza nessuna paura perché sono un uomo libero e non mi spavento di di niente. Ho sbagliato a venire in questo programma e a promuovere qui un’inchiesta così importante e complessa che è stata censurata.”