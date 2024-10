Facciamo le castagne in friggitrice ad aria con un trucco

Preparare le castagne arrostite nella friggitrice ad aria è una soluzione rapida e semplice per gustare questo delizioso frutto autunnale. Con pochi passaggi e il giusto tempo di cottura, otterrete castagne perfettamente cotte e morbide all’interno.

Ingredienti per castagne in friggitrice ad aria:

500 g di castagne

Procedimento

Prima di tutto, incidete le castagne, un passaggio fondamentale per evitare che esplodano durante la cottura. Successivamente, sistematele nel cestello della friggitrice ad aria, che deve essere stata preriscaldata prima a 200 gradi per 3 minuti.

Cottura

Impostate la temperatura a 200°C e lasciate cuocere per 20 minuti, scuotendo 1 volta. Dopo questo tempo, le vostre castagne saranno pronte da gustare.

Trucco: Per ottenere castagne ben cotte e morbide, è importante non prolungare la cottura oltre i tempi suggeriti. Rispetta temperatura e durata per un risultato ottimale. Altro trucco: una volta cotte avvolgile all’interno di un canovaccio per 5 minuti.