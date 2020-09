Facebook per le aziende locali, come creare una campagna pubblicitaria di successo è il tema del nuovo GoWebinar targato GoDaddy

GoDaddy, il colosso leader mondiale nel campo degli spazi di web hosting, con più di 78 milioni di domini in gestione, dopo la pausa estiva, riprende nel suo percorso di formazione di imprenditori dell’oggi e del domani, con un nuovo GoWebinar, il quale si inserisce in un ciclo di eventi che vedono la partecipazione delle più alte personalità professionali del mondo del marketing digitale. Essi – nell’atto di provare a formare nuove professionalità – mettono a disposizione il proprio sapere, scandagliando ogni angolo e insenatura del mondo del digitale.

Questi GoWebinar sono fruibili a tutti gli utenti in maniera assolutamente gratuita, ad accesso libero, collegandosi sul blog di GoDaddy.

Giovedì 17 settembre alle ore 14.00 sarà la volta di Francesco Agonistinis e il suo webinar dal titolo “Facebook per aziende locali: best practice per gestire una campagna adv di successo (ed errori da evitare)”.

Se sei un’azienda basata sui servizi, il giusto approccio alla pubblicità online può sembrare opprimente e addirittura frustrante. La ricerca a pagamento funziona alla grande per servizi di emergenza come riparazioni di impianti di aerazione, idraulici e medici.

Ma cosa succede se non offri servizi di emergenza? In questi casi potresti non ricevere le chiamate e i lead che desideri da una campagna di advertising. Ma la pubblicità su Facebook può essere una piattaforma efficace per aiutarti a generare i risultati desiderati.

Il GoWebinar di Francesco Agostinis, Facebook Ads Expert e Co-Founder di Loop, azienda che si occupa di Paid advertising con un approccio performance based ti permetterà di immergersi nel perché questo è il caso e in alcune best practice e suggerimenti per pubblicizzare la tua attività di servizi su Facebook.

Durante il GoWebinar Francesco, a cui piace aiutare le aziende a migliorare le performance delle loro campagne online sia tecnicamente che strategicamente, parlerà di come una PMI può approcciare in modo corretto alla pubblicità su Facebook e fornirà consigli e strategie complete per attirare nuovi clienti senza sprecare budget.

Secondo recenti rapporti, Facebook ha 25 milioni di piccole imprese con pagine aziendali attive. Poiché il social network ha circa un milione di inserzionisti attivi, il quattro percento delle aziende che utilizzano Facebook per connettersi con i clienti utilizza il sito anche per fare pubblicità. Conclusione? C’è molto potenziale per le piccole imprese.

Ma ecco il punto: la pubblicità per piccole imprese può essere un processo complicato. Secondo Dan Levy, Director of Small Business di Facebook, molte organizzazioni non fanno pubblicità sul social network poiché non hanno un prodotto pronto per una campagna pubblicitaria. Inoltre, altri possono avere solo uno o due dipendenti. Trovare tempo o risorse per fare pubblicità non è sempre facile.

Il denaro, tasto su cui nel GoWebinar si batterà molto, è un altro fattore. Quando sei una piccola impresa, potresti non avere soldi spendibili da dedicare al marketing. Tuttavia, il bello della pubblicità su Facebook è che puoi spendere quanto vuoi. Ma quali sono alcuni modi per valutare veramente quanto dovresti spendere? Saranno i tuoi obiettivi finali ad influire su quanto dovrai spendere in pubblicità su Facebook. Ad esempio, se sei una piccola impresa che desidera aumentare il numero di iscrizioni alla tua piattaforma, potresti avere un budget diverso rispetto a un’azienda che promuove una vendita. È tutto relativo a ciò che vuoi ottenere, valutare questo è un passaggio importante del processo.

Questo nuovo spazio di discussione si inserisce nell’idea concettuale lanciata da GoDaddy, di creare una community, uno spazio di incontro e di scambio tra doers per dare vita a nuovi progetti, nuovi sogni, nuovi orizzonti e nuove possibilità.

