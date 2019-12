Fantaghirò: Mediaset annuncia la programmazione 2019 della serie

Quello con la serie di Fantaghirò è un appuntamento natalizio che accompagna gli italiani da 28 anni.

Il primo film è tratto dal racconto Fanta-Ghirò di Italo Calvino, che a sua volta si era basato su una delle Sessanta novelle popolari montalesi, pubblicate nel 1880. E’ stato trasmesso per la prima volta in Italia nel 1991, il 22 e il 23 dicembre ed è stato un vero successo. La serie è stata vista anche in Inghilterra e Francia con un nome che tradotto è “La grotta della rosa d’oro”.

Il nome deriva dalla grotta dove il padre di Fantaghirò, deluso per non aver avuto un erede maschio, voleva uccidere la bambina appena nata (salvata da un provvidenziale fulmine che ha reciso la spada di suo padre).

FANTAGHIRO’ VERRÀ TRASMESSO SU MEDIASET EXTRA

Manca pochissimo a Natale, e su Mediaset Extra sono in programma cinque appuntamenti imperdibili.

Il programma, le date e gli orari della Saga Fantaghiró:

– Fantaghirò 1 – 23 dicembre ore 7:30

– Fantaghirò 2 – 24 dicembre ore 7:30

– Fantaghirò 3 – 25 dicembre ore 7:30

– Fantaghirò 4 – 26 dicembre ore 7:30

– Fantaghirò 5 – 27 dicembre ore 7:30

Fantaghirò è ambientato nel Medioevo. Qui incontriamo la coraggiosa principessa Fantaghirò (Alessandra Martines), che ama combattere e si ribella ad un matrimonio combinato. Il suo regno è in guerra da secoli: dal re avversario Romualdo (Kim Rossi Stuart) arriva la proposta di decidere le sorti della guerra in un duello. Fantaghirò si traveste da uomo e lo affronta, ma i due si innamoreranno.

Dato il successo di questo film, ne sono seguiti altri 4, noti semplicemente con il nome Fantaghirò 2, 3, 4 e 5. Due personaggi iconici della serie, la Strega Nera (interpretata da Brigitte Nielsen, all’epoca appena reduce dalla conduzione del Festival di Sanremo) e il mago Tarabas (Nicholas Rogers), sono apparsi rispettivamente nel secondo e nel terzo capitolo della serie.

Gli altri film della serie Fantaghirò: trama e programmazione Mediaset Extra

Nel secondo film, TRASMESSO DOMENICA 24 DICEMBRE SU MEDIASET EXTRA, il matrimonio tra Romualdo e Fantaghirò è rimandato a causa della Strega Nera, che rapisce il padre di Fantaghirò.

Nel terzo film il mago Tarabas rapisce tutti gli infanti reali, compresi i figli delle sorelle di Fantaghirò. Nel tentativo di difenderli, Romulado viene trasformato in pietra. Fantaghirò, per salvare l’amato, deve ritrovare Tarabas, che si innamorerà di lei.

Nel quarto film una nube misteriosa ha distrutto il regno di Fantaghirò. Nel suo viaggio per scoprire l’origine del maleficio, rincontra Tarabas, diventato buono proprio per amore suo.

Nel quinto film Fantaghirò rischia di essere uccisa dalla Strega Nera, che spera così di recuperare i suoi poteri ed opporsi così all’orco Senza nome (Remo Girone), un crudele pirata che si nutre di bambini. Fantaghirò finisce miracolosamente in un altro regno, che è appena stato conquistato proprio dal pirata.

Il cast di Fantaghirò

Il cast di Fantaghirò, grandi attori: Alessandra Martines (Fantaghirò), Kim Rossi Stuart (Romualdo), Angela Molina (Strega Bianca), i Gemelli Ruggeri (gli indovini), Mario Adorf (il Re), Tomas Valik (Ivaldo), Raz Degan (Pietra Parlante), Brigitte Nielsen (Strega Nera), Ursula Andress (Xellesia) e Nicholas Rogers (Tarabas)

Fantaghirò è stato girato in Cecoslovacchia durante i primi tre film, mentre il quarto in Thailandia e il quinto a Cuba.

Fantaghirò, la serie e le curiosità

La serie ha avuto talmente successo da aver avuto un cartone e delle bambole ad essa ispirate:

In tutte le serie lunghe c’è qualche incongruenza di sceneggiatura, anche in questa. Tarabas afferma nel quarto film di non conoscere il padre, mentre nel terzo aveva detto il contrario.

Kim Rossi Stuart ha continuato la sua brillante carriera di attore e regista, mentre abbiamo rivisto Alessandra Martines in Italia in ruolo popolare solo nella serie “Caterina e le sue figlie”.

Nicholas Rogers ha invece da qualche anno lasciato la carriera di attore per dedicarsi alla produzione di mobili di design.

Fantaghirò è la Serie più venduta al mondo,sono stati circa 44 i paesi esteri che hanno mandato in tv la storia d’amore tra Romualdo e Fantaghirò.

Lenka Kubalkova è la piccola attrice che interpreta Carolina da bambina, presente in Fantaghirò 1 torna in Fantaghirò 2 e 3 nel ruolo di Saetta. Nata nel marzo 1982 a Praga, occhi azzurri e capelli biondo platino.