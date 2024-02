Fedez alla sfilata di Donatella Versace: la sua prima uscita pubblica dopo la rottura con Chiara Ferragni

Fedez ha fatto la sua prima apparizione pubblica dopo la notizia della separazione da Chiara Ferragni, scegliendo la sfilata di Donatella Versace come cornice per il suo ritorno agli eventi sociali. Il rapper, contrariamente all’imprenditrice digitale, che ha evitato gli eventi della Milano Fashion Week, ha preso posto in prima fila senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti. “Non voglio parlare, non ho voglia“, ha commentato brevemente prima di assistere alla sfilata.

Durante lo show, Fedez ha applaudito la collezione della stilista e amica Donatella Versace, con la quale ha trascorso del tempo nei giorni precedenti, partecipando ai preparativi dello spettacolo e condividendo una cena presso la casa della designer.

In un’intervista a ‘Pomeriggio Cinque’, il rapper ha confermato la sua presenza alla sfilata, sottolineando il sostegno ricevuto da Donatella Versace in questo momento difficile.

L’amicizia tra Fedez, Chiara e Donatella

L’amicizia con la direttrice creativa della maison Versace non è una novità: i tre sono stati spesso fotografati insieme, e Donatella è stata descritta come “zia” affettuosa dai figli della coppia.

Donatella Versace ha sempre difeso Chiara Ferragni, anche durante il controverso episodio del “Pandoro gate“, sottolineando il ruolo positivo della coppia e il loro impegno nella beneficenza. “……loro sono un esempio per l’Italia e per i giovani…”, ha commentato la stilista sulla sua pagina Instagram, rivolgendosi agli “hater di professione” che hanno criticato la coppia.