Fedez fa chiarezza su Luis Sal: “Ecco cos’è successo”

Da qualche mese Luis Sal è assente dalla conduzione di Muschio Selvaggio, il podcast che lo youtuber ha condotto con Fedez sin dal debutto. L’assenza di Sal non è stata motivata dal rapper che è tornato in video da solo. Sal è apparso l’ultima volta lo scorso Febbraio in occasione della trasferta sanremese, poi il nulla.

Nell’ultima puntata di Muschio Selvaggio Fedez ha presentato un nuovo collaboratore, Mr Marra, personaggio con cui ha una certa confidenza e che ha ritenuto idoneo a sostituire l’ex collega. Intervistato da Striscia la Notizia Fedez ha smentito la lite con Sal, ha parlato d’impegni diversi e d’impossibilità momentanea per lo youtuber di tornare in video. Visti i tanti rumors e sospetti in queste ore Fedez si è detto disposto a dare più di una spiegazione esauriente sull’accaduto, ma a quanto pare la cosa non dipende da lui.

“Vorrei cercare di dare spiegazioni nella maniera più trasparente possibile. L’intenzione è cercare di dare spiegazioni nella maniera più trasparente possibile. Se non si troverà una soluzione, darò io una spiegazione. Comprendo che il comportamento nei confronti del pubblico di Muschio non è stato uno dei migliori. Se non si troverà una soluzione, darò io una spiegazione con tutta le serenità del mondo”. Ha dichiarato il rapper. Ma perchè Fedez non può parlare? Chi o cosa glielo impedisce?

Fedez: “i fan di Muschio Selvaggio meritano spiegazioni!“

Fedez riconosce che i fan di Muschio Selvaggio meritano delle spiegazioni, e promette di darle al più presto. Nel frattempo il podcast ha ancora la sigla dove appare Luis Sal, il che non è esclude il suo ritorno.

Certo è che il mistero si infittisce, Fedez ha alimentato ulteriori sospetti e le illazioni suoi social non mancano. I due presto dovranno uscire allo scoperto e spiegare cos’è successo fra loro. In molti sono in attesa di una plausibile motivazione.