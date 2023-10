Fedez, prime dichiarazioni: “Ho avuto seri problemi di salute mentale”

Fedez è stato dimesso dall’ospedale ieri. Il rapper accompagnato dal padre e dalla moglie Chiara Ferragni è tornato a casa, ma prima ha rilasciato alcune dichiarazione alla stampa. Ha ringraziato tutti per l’interesse che gli hanno rivolto e l’affetto ricevuto, ha poi avuto un pensiero per l’associazioni che si occupano della raccolta del sangue, grazie a chi ha donato è ancora vivo.

Intervistato d’Aldo Cazzullo per il Corriere della sera Fedez ha spiegato cosa gli è accaduto, mettendo fino a tutti i rumors infondati che sono circolati in merito alla sua salute: “Come ho raccontato pubblicamente, a causa di un tumore ho subito la resezione della testa del pancreas, del duodeno, la rimozione della cistifellea, e di un pezzo di intestino: è possibile che là dove ci sono le cuciture effettuate durante quell’intervento si siano formate delle ulcere. Ma in verità ho avuto altri problemi di salute quest’estate, tanto da aver perso molti chili negli ultimi mesi”.

Fedez ha poi precisato che dopo la grave patologia sono subentrati dei seri problemi mentali: “Dopo la malattia ho avuto seri problemi di salute mentale. Li ho dovuti affrontare, li sto affrontando tuttora. Non ho pudore o vergogna a parlarne. Ho attraversato una depressione acuta e mi ha aiutato tantissimo ascoltare le esperienze altrui, cioè come altri stavano o avevano affrontato una diagnosi nefasta”.

Fedez: “Ho avuto anche un attacco ipomaniacale”

Nonostante i controlli con esito positivo e i vari esami Fedez ha confermato d’aver avuto una depressione che gli ha procurato un attacco ipomaniacale. Il rapper ha voluto spiegare nel dettaglio come si è sentito quando ha vissuto quel momento

“Significa che arrivi completamente a perdere la lucidità. Dunque per curarmi ho iniziato ad assumere degli psicofarmaci, che però talvolta non sono privi di effetti collaterali. Allora per curare gli effetti collaterali di un farmaco ti prescrivono un altro farmaco, e così via. Il risultato è stato che balbettavo, tremavo, non riuscivo più a pensare lucidamente.“