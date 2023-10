Fedez resta in ospedale: le dichiarazioni del padre

Dopo il ricovero d’urgenza causato da due emorragie Fedez è ancora in ospedale. Le sue condizioni sono monitorate anche se, secondo alcune fonti accreditate, non sarebbe gravi. La moglie Chiara Ferragni è al suo fianco ed è stata avvistata all’esterno dell’ospedale milanese. Ma come sta oggi il rapper?

Il Corriere della sera ha riferito che Fedez ha avuto un ulteriore emorragia, è stato sottoposto ad un nuovo intervento e ha dovuto fare altre trasfusioni. “Fedez è ancora ricoverato nel reparto di chirurgia al Fatebenefratelli di Milano: secondo quanto risulta al Corriere, domenica si è verificato un nuovo episodio di sanguinamento che lo ha fatto tornare in sala operatoria per un’endocoscopia ed è stata poi necessaria una nuova emotrasfusione.” Questo quanto scritto dal noto quotidiano.

Ad una nota agenzia di stampa il padre di Fedez ha riferito che sta un pò meglio, ma la ripresa è lunga. Nei giorni scorsi il giudice d’X Factor ha tranquillizzato i fan spiegando cosa gli è capitato, anche il medico che lo ha operato la prima volta ha riferito che questo tipo d’emorragie possono verificarsi su pazienti che hanno subito interventi importanti.

Fedez e Chiara Ferragni il silenzio social preoccupa i fans

Oltre al fatto che Chiara Ferragni è accanto al marito, così come i famigliari del rapper non ci sono altre notizie. I Ferragnez negli ultimi giorni non hanno rilasciato nessuna dichiarazione, ne tanto meno hanno pubblicato post sui social.

I due sono uniti in questo brutto momento che riusciranno a superare insieme. Intanto i fans dei due vip sono in attesa di qualche informazione in più che sicuramente nei prossimi giorni non tarderà ad arrivare.