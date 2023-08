Ferrari offerte di lavoro: ecco le figure richieste

Ferrari, storica e importantissima casa automobilistica di Maranello, da sempre ricerca personali e offre assunzioni e stage. Le opportunità sono ampie, ma se da una parte, Ferrari, si contraddistingue per essere un ambiente di crescita dall’altra è anche un’azienda che spinge sulla qualità e sulla formazione anche interna.

Figure tecniche ricercate in Italia

Le opportunità di lavoro in Ferrari sono per neolaureati, studenti, giovani anche senza esperienza, stage anche per diplomati quando ci sono posizioni attive. Al momento, per la sede di Maranello, a Modena, sono ricercate queste figure, per ognuna all’interno del sito ufficiale e nella pagina delle offerte di lavoro, sono spiegate le qualifiche richieste, le competenze e le mansioni.

High Voltage Battery Testing Specialist;

Hybrid Powertrain Control Specialist;

Plastics Components Engineering Technologist;

Senior Softwar Developer;

Vehicle Certification Engineer.

Con Ferrari si lavora anche all’estero

Conoscete bene le lingue straniere? Inglese ma soprattutto Francese e Tedesco, infatti la società cerca queste tre figure per Francia e Germania.

Sales Internship – Germania;

Financial Accountant – Francia;

Financial Accountant – Germania.

E se siete giovani che vogliono fare esperienza ecco diverse proposte di di stage, all’interno del sito ufficiale di Ferrari cercate candidature per i tirocini, in particolare per la squadra R&D o per il team sportivo, un’occasione soprattutto per gli appassionati di Formula Uno.

Gli stage per i giovani laureati da non più di un anno o per i laureandi dura sei mesi. Ferrari ricerca soprattutto studenti o laureati in Ingegneria Meccanica, Ingegneria del Veicolo, Ingegneria Industriale, Ingegneria Gestionale e Ingegneria dei Materiali ma anche Economia e Marketing.

Manufacturing Engineer Internship;

Patent Engineer Internship;

Patent Paralegal Internship.



Piani di studio, curriculum e bilancio delle competenze

Ferrari è una di quelle realtà industriali e professionali italiane che quando aprono le porte a un lavoratore offrono molto e chiedono tanto. Un grande nome, tante competenze tecniche richieste, contesto lavorativo che favorisce benessere e formazione. La politca per le Risorse Umane è tra le più avanzate, richiede sempre ai candidati sicurezza nei propri obiettivi, buona scelta delle materie nei piani studio e anche un buon bilancio delle competenze che aiuta il candidato ad avere chiarezza durante il colloquio e nei propri progressi e obiettivi, anche quando assunto.