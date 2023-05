Filippa Lagerbāck segue Fabio Fazio a Discovery? Le indiscrezioni

L’addio di Fabio Fazio alla Rai ha animato una serie di polemiche. Il mancato accordo del conduttore e del suo staff con i nuovi vertici della rete di Stato hanno acceso i riflettori su quanto la politica influisca sulle poltrone del servizio pubblico. Fazio porterà il suo Che Tempo che fa a Discovery e per questo ha ottenuto un super contratto.

Insieme a lui Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback che sono parte del format. Dopo giorni di silenzio l’ex modella ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Chi a cui ha rivelato che seguirà Fazio nella sua nuova avventura ed è felice che l’è stato chiesto: “Certo. E ne sono contenta. Nell’assurdità della cosa, anche questa la prendo come un’occasione“. Filippa vede nel cambiamento un nuovo inizio e anche l’occasione per poter fare altro, potrebbero infatti arrivarle nuove proposte professionali.

La moglie di Daniele Bossari ha poi speso parole d’affetto per i suoi colleghi, ha con loro un rapporto davvero speciale e sincero: “Ci somigliamo, in qualche maniera: siamo poco mondani, riservati. Loro due, poi, sono eccezionali“. La conduttrice ha poi rivelato d’aver vissuto dei momenti difficili con il marito che ha sofferto di depressione: “Era un continuo di alti e bassi, è stato difficile”.

Filippa Lagerback e il periodo difficile con Daniele

Il volto di Che tempo che fa ha rivelato d’aver pensato anche a separarsi da Daniele, il momento è stato decisamente complicato e non vedeva via d’uscita: “Sono arrivata persino a dire: ‘Ma se il tuo problema sono io, sono pronta a tirarmi indietro nonostante il nostro amore’. Evidentemente non era così, adesso lo dico in poche parole, ma è stato… sì, è stato difficile”.

Oggi Daniele Bossari e Filippa hanno ritrovato l’intesa, hanno anche superato il periodo drammatico della malattia dell’ex vincitore del GFVIP e ora entrambi vivono il presente: “Allora siamo allineati: io sono sempre stata così, nel qui e ora. E non ho mai fatto grandi progetti”. Questa la filosofia di vita adottata da Filippa.