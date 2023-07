Fiorello rompe il silenzio: “Viva Rai 2 solo un ricordo?”

Dopo una serie di rumors e l’assenza di Fiorello dalla presentazione dei palinsesti Rai della prossima stagione i dubbi e le incertezze sulla messa in onda di una seconda stagione di Viva Rai 2 si fanno vivi. Lo showman fino ad oggi ha evitato le polemiche ma nella giornata di ieri ha condiviso un video dove chiarisce cosa sta succedendo e quale sarà il destino del suo show mattutino.

A quanto pare il problema per realizzare una seconda stagione è legato alla diatriba nata tra la Rai e i condomini di via Asiago che mal tollerano il caos procurato dal programma. Si è detto che la dirigenza di rete avrebbe anche offerto dei soldi ai condomini e che si sarebbe fatta carico di una serie di spese, tutto per mandare in onda Fiorello e la sua squadra. Oggi lo showman ha rotto il silenzio e ha dato la sua versione dei fatti negando qualsiasi accordo con gli abitanti di Via Asiago.

“Ciao amici, sto leggendo articoli che riguardano il programma. Per chi avesse seguito, si parla addirittura che la Rai è pronta a dare soldi ai condomini di via Asiago. Ci sono strumentalizzazioni. Vi dico io come stanno le cose, chi meglio di me può dirvi la verità. Primo, io rinnovo le scuse agli abitanti di via Asiago per il casino arrecato. Noi pensavamo di fare Viva RaiDue! dentro il glass, anche i balletti. Poi invece la cosa si è sviluppata fuori con il casino che è successo e il pubblico che arrivava da tutta Italia.“

Fiorello: “Il programma non si farà in via Asiago“

Viva Rai 2 non è stato inserito nei palinsesti della prossima stagione tv perchè per il momento non c’è una location. Per Fiorello il format deve avere dell’apposite caratteristiche per questo se non si troverà un altro posto, lo showman non darà il suo buongiorno mattutino agli italiani che lo seguono, e sono numerosi.

“Il secondo punto, il più importante, è che il programma, se si dovesse fare, non si farà in via Asiago. Quindi finitela di dire che saranno pagati i condomini. Siamo alla ricerca di una nuova location, se la troviamo si farà, altrimenti Viva RaiDue! sarà un lontano ricordo. Via Asiago ora può dormire sonni tranquilli”. Fiorello si sta impegnando a trovare un’altra location e desidera che i condomini di via Asiago dormano sogni sereni.