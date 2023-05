Eccovi la ricetta per preparare un delizioso Fish and Chips di platessa utilizzando una friggitrice ad aria. Questa ricetta tipica inglese non è certo nota per la sua leggerezza ma, in questa versione e con questa cottura, potrà far felici tutti quanti, anche chi preferisce per motivi di salute, evitare il fritto.

In questo caso abbiamo utilizzato la platessa ma potrete tranquillamente farlo anche con il merluzzo. Se volete provare altro ecco anche come fare delle ottime Cotolette di tonno al profumo di limone in friggitrice ad aria.

Ingredienti fish and chips di platessa in friggitrice ad aria

4 filetti di platessa

2 patate grandi

Olio d’oliva q.b.

Sale q.b.

Rosmarino q.b.

Succo di limone q.b.

2 Uova

Procedimento

Iniziate grattugiando le patate in una ciotola. Aggiungete un filo d’olio d’oliva, una presa di sale e qualche ago di rosmarino. Mescolate bene gli ingredienti fino a formare un condimento uniforme per le patatine.

Preparate i filetti di platessa. In un piatto, sbattete leggermente le uova con un po’ di succo di limone. Passate i filetti di platessa nell’uovo, in modo che si coprano uniformemente.

Preparate la friggitrice ad aria. Rivestite il cestello con un foglio di carta forno e spennellatelo leggermente con un po’ di olio d’oliva. Prendete i filetti di platessa impanati nell’uovo e passateli nella ciotola con le patatine condite. Assicuratevi che i filetti di platessa ne siano ben coperti.

Cottura

Disponete il fish and chips di platessa nel cestello della friggitrice ad aria. Assicuratevi di non sovrapporre gli ingredienti per una cottura uniforme e aggiungete sopra le patate avanzate. Cuoceteli nella friggitrice già calda a 180 gradi per 20 minuti. Tenete presente che le tempistiche potrebbero leggermente variare in base a numero di resistenze e manca della vostra friggitrice.

Il fish and chips di platessa sarà pronto quando le patate saranno ben dorate.

Consigli

Se volete, potete tagliare un’altra patata a fettine in modo da avere anche un contorno “a tema!”.

Servite in un piatto con uno spicchio di limone e se volete con un pò di maionese.

Ringraziamo per questa ricetta molto british Barbara Sodano che l’ha suggerita sul nostro gruppo Facebook.

