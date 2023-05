Cotolette di tonno al profumo di limone in friggitrice ad aria, scopri la ricetta

Le cotolette di tonno al profumo di limone in friggitrice ad aria sono un ottimo modo per mangiare del pesce, in maniera veloce e con gusto. Prepararle è veramente facilissimo e, con la cottura ad aria, risulteranno croccantissime anche senza l’utilizzo di molto olio.

Il risultato è un piatto leggero e gustoso, ideale per i palati alla ricerca di una cucina salutare senza rinunciare al gusto. Ma vi assicuriamo che piaceranno tantissimo anche ai vostri bimbi.

- Advertisement -

Se volete provare altro ecco come fare i Triangoli di patate filanti in friggitrice ad aria. Potrete utilizzarli come contorno al piatto di pesce.

3 curiosità sul tonno che non ti saresti mai aspettato

Migratore instancabile: Il tonno è noto per essere un migratore instancabile. Alcune specie di tonno, come il tonno rosso, possono percorrere distanze incredibili durante le loro migrazioni. Si sono registrati casi in cui i tonni hanno percorso oltre 8.000 chilometri in un singolo viaggio. Velocità impressionante: Il tonno è famoso per la sua velocità in acqua. Sono in grado di raggiungere velocità fino a 75 chilometri all’ora, rendendoli uno dei pesci più veloci degli oceani. La forma idrodinamica del loro corpo e i muscoli potenti consentono loro di spostarsi rapidamente e agilmente attraverso le acque. Cacciatori voraci: Il tonno è un predatore formidabile. Sono noti per la loro capacità di cacciare in gruppo e coordinarsi per circondare le loro prede. Utilizzano la loro velocità e agilità per inseguire e catturare pesci più piccoli, come sardine e aringhe. Hanno una dieta prevalentemente carnivora e la loro forza e abilità nella caccia li rendono formidabili predatori degli oceani.

Ora non resta che provarle, e se vi piaceranno lasciateci un commento

- Advertisement -

Ingredienti cotolette di tonno al profumo di limone per 4 persone

400 g di tonno sgocciolato

200 g di ricotta

2 patate lessate

2 uova

4 cucchiai di parmigiano grattugiato

4 cucchiai di pangrattato

scorza di un limone grattugiata

prezzemolo fresco

sale q.b.

pepe q.b.

pangrattato

corn flakes sbriciolati

olio spray per friggitrice ad aria

Procedimento

Per cominciare, in una ciotola capiente unite il tonno sgocciolato, la ricotta, le patate lessate schiacciate, le uova, il parmigiano, il pangrattato, la scorza di limone e il prezzemolo tritato. Mescolate bene con una forchetta fino ad ottenere un composto omogeneo. Aggiustate di sale e pepe.

Formate delle cotolette della dimensione desiderata, passatele nel pangrattato e corn flakes sbriciolati, pressando bene con le mani per far aderire la panatura.

Disponete le cotolette sulla griglia della friggitrice ad aria, precedentemente rivestita di carta forno e spruzzate con l’olio spray.

Cottura

Accendete la friggitrice ad aria a 180°C e cuocete le cotolette per circa 15 minuti, fino a quando risulteranno dorate e croccanti. Verso i 10 minuti giratele e date un altro puff di olio. Questo trucco le renderà croccantissime.

Le tempistiche potrebbero leggermente variare in base al numero di resistenze della vostra friggitrice.

Consigli

Per una panatura ancora più croccante delle vostre cotolette di tonno, provate a comprare il panko e vedrete che non ve ne pentirete.

Potete utilizzate anche il tonno fresco per delle cotolette ancora più gustose, sminuzzandolo per bene a coltello.

Congelate le cotolette di tonno

Potete congelare le cotolette di tonno ( non cotte ) in sacchetti per congelatore o contenitori ermetici adatti al congelamento. Assicuratevi di rimuovere l’aria dai sacchetti per evitare la formazione di brina. Le cotolette di tonno possono essere conservate nel congelatore per circa 2-3 mesi e fritte direttamente in friggitrice ad aria.

Ringraziamo per questa ricetta Barbara Sodano che l’ha testa a casa propria permettendoci di avere un procedimento testato al 100%.

SEGUITE I NOSTRI CANALI

Non dimenticate di seguire il nostro gruppo Facebook FRIGGITRICE AD ARIA RICETTE dove troverete migliaia di ricette in friggitrice ad aria tutte collaudate.

E se invece volete ricevere le ricette Gratis direttamente su whattsapp iscrivetevi al nostro canale QUI. Il nostro GRUPPO TELEGRAM – Il nostro CANALE INSTAGRAM

https://www.facebook.com/groups/friggitriceariaricette/permalink/966765327692726/