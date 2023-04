Flavio Briatore e la polemica social. Sulla farina di grillo: “Non perdo tempo con lumache, carne sintetica, etc.”

Weekend di Pasqua anche per Flavio Briatore che ha scelto, come molti altri italiani, di muoversi in macchina. Il noto imprenditore questa volta non ha preso aerei o voli privati, ne tanto meno ha scelto destinazioni esotiche per trascorrere le vacanze pasquali, ma si è recato a Ventimiglia.

Sull’autostrada che porta nella rinomata località Briatore è rimasto bloccato nel traffico, e questo lo ha irritato particolarmente. L’imprenditore non ha potuto fare a meno d’inveire contro una gestione amministrativa poco efficiente e ha pubblicato un video sui social dove rivela tutto il suo disagio. Il video sta suscitando una serie di polemiche decisamente inopportune: “Siamo a Pasqua, questa estate cosa facciamo?” ha esordito.

- Advertisement -

Ha poi aggiunto: “Una bella coda pasquale, è incredibile, non riusciamo mai a sistemare queste autostrade. C’è una coda di 25-28 minuti, poi sicuramente ce ne saranno altre.” L’imprenditore è decisamente preoccupato per l’arrivo della bella stagione dove spostarsi sarà la normalità, almeno nei fine settimana: “Questa estate cosa facciamo? Nessuno dice niente, paghiamo tutti il biglietto, ormai ci siamo abituati a tutti questi disguidi”. Poi conclude con ironia: «Buona Pasqua e buona coda.”

Flavio Briatore vs il reddito di cittadinanza: “Questi ragazzi…”

In più occasioni Flavio Briatore ha manifestato il suo dissenso contro il reddito di cittadinanza. Come molti imprenditori è convinto che oggi i giovani hanno poche ambizioni, e che si accontentano di poco pur di non fare lavori impegnativi: “Questi ragazzi hanno uno stile di vita diverso. Accettano di campare con poco ma non di fare lavori impegnativi, molte ore al giorno e avere un gruzzoletto.”

- Advertisement -

Al Fatto Quotidiano Briatore ha anche rivelato la sua opinione sulla farina d’insetti: “Non perdo tempo con lumache, carne sintetica, etc.”