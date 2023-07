Focaccia in friggitrice ad aria, soffice e piena di bolle

Se decidete di preparare una buona focaccia non preoccupatevi. Basterà seguire passo passo questa ricetta per la focaccia in friggitrice ad aria e, farcendola poi come meglio credete, potrete servire un ottimo aperitivo o semplicemente, viziare voi stessi.

Le dosi per questa preparazione, prevedono l’utilizzo di della farina marca Caputo. Se volete provare altro ecco come fare un ottimo Pollo al curry in friggitrice ad aria, la ricetta originale indiana.

Ingredienti focaccia con lievitazione veloce in friggitrice ad aria

400 g di farina Caputo pizzeria

270 ml circa di acqua

10 g di lievito

10 g di sale

Procedimento

Iniziate mescolando la farina e il sale in una ciotola grande. Aggiungete in un’altra ciotola capiente il lievito all’acqua e mescolate fino a quando si scioglie completamente. Versate gradualmente la farina nell’acqua ed impastate fino a ottenere un composto omogeneo. Trasferite l’impasto su una superficie di lavoro leggermente infarinata e lavoratelo energicamente per circa 10 minuti, fino a quando diverrà liscio ed elastico.



Coprite l’impasto con un panno umido e lasciatelo riposare per 15-20 minuti. Dopo il riposo, riprendete l’impasto e effettua tre giri di pieghe: prendete un lembo di impasto, tiratelo verso di voi e ripiegate sulla parte superiore. Ruotate l’impasto di 90 gradi e ripetete il procedimento per altri due giri di pieghe con intervalli di 10 minuti di riposo.

Coprite l’impasto nuovamente e lasciatelo lievitare a temperatura ambiente per un paio d’ore, o fino a quando raddoppierà di volume.

Dividete l’impasto in due parti uguali e stendetelo in due teglie per friggitrice ad aria. Lasciate quindi lievitare l’impasto steso nelle teglie per circa un’ora, fino a quando risulterà lievitato e leggermente gonfio.

Cottura

Accendete la friggitrice ad aria sul programma “pizza” se lo avete, a 180 °C. Quando la friggitrice raggiungerà la temperatura desiderata, mettete le teglie con l’impasto all’interno. Cuocete la focaccia per 25 minuti, o fino a quando risulterà dorata e croccante sulla superficie.

Le tempistiche potrebbero variare in base alla marca della vostra friggitrice ad aria. Una volta cotta, sfornatela e lasciatela raffreddare leggermente prima di servirla.

Consigli

Farcite la focaccia con pomodorini freschi, mozzarella di bufala e basilico per creare una deliziosa focaccia caprese.

Per una variante più gustosa, potete anche farcire la focaccia con mozzarella olive nere, acciughe e rosmarino per un sapore mediterraneo intenso.