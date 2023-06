Focaccia velocissima in friggitrice ad aria senza lievitazione

Oggi vi stupiremo con la ricetta della focaccia velocissima con lievito istantaneo in friggitrice ad aria. Questa prelibatezza vi permetterà di gustare una focaccia fragrante e deliziosa in tempi brevi, senza dover attendere lunghe lievitazioni, si avete capito bene in soli 20 minuti sarà pronta da mangiare.

Con ingredienti semplici e una preparazione rapida, potrete preparare una focaccia irresistibile che piacerà tanto a grandi e piccini, oppure per ospiti dell’ultimo momento. Potete provare anche i muffin salati in friggitrice ad aria sono buonissimi.

Ingredienti focaccia velocissima in friggitrice ad aria

350 g di farina

270 ml di acqua

15 g di olio extravergine di oliva

3 g di sale

1 bustina di lievito istantaneo per pizza

Olio per spennellare

Passata di pomodoro

Fette di mozzarella

Origano

Wurstel

Procedimento

Per iniziare, prendete una ciotola capiente e unite la farina, l’acqua, l’olio extravergine di oliva e la bustina di lievito istantaneo per pizza. Mescolate accuratamente fino ad ottenere un impasto omogeneo.

Una volta che l’acqua è stata completamente assorbita e avete formato un panetto, aggiungete il sale. Continuate ad impastare vigorosamente fino a ottenere un composto ben amalgamato.

Ora, rovesciate il panetto nella friggitrice e, con le mani leggermente unte di olio, stendetelo uniformemente. Assicuratevi che l’impasto copra completamente la superficie del cestello.

Cottura

Accendete la friggitrice e impostate la temperatura a 200°C. Lasciate cuocere la focaccia per circa 20 minuti, girandola a metà cottura per garantire una doratura uniforme su entrambi i lati.

Una volta che la focaccia risulta cotta da entrambi i lati, potete procedere con la fase di condimento. Spalmate generosamente la passata di pomodoro sulla superficie, distribuite le fette di mozzarella e aggiungete gli ingredienti che preferite, come ad esempio wurstel a fettine.

Infornate nuovamente la focaccia per altri 5 minuti, in modo che i condimenti si fondono e la mozzarella si sciolga.

Ecco a voi la vostra focaccia velocissima con lievito istantaneo pronta per essere gustata.

Consigli

Per un tocco di aromaticità in più, potete aggiungere delle erbe fresche come rosmarino o timo all’impasto. Daranno un sapore unico alla vostra focaccia.

Se volete rendere la focaccia ancora più gustosa, potete spennellare la superficie con olio d’oliva aromatizzato o aggiungere delle olive tagliate a pezzetti.

Per una versione vegetariana, potete arricchire la focaccia con verdure grigliate come zucchine, melanzane o peperoni.

Ringraziamo per questa meravigliosa ricetta la nostra cara amica Francesca Nisi.

