Paola Turci senza filtri: “Potrei non essere lesbica”

Oggi felicemente legata a Francesca Pascale, Paola Turci ha rilasciato una curiosa intervista durante il Il Tempo delle Donne, evento organizzato dal Corriere della sera. La cantante ha parlato dei suoi progetti professionali e della sua vita privata facendo riferimento alla compagna, nota per essere stata legata a Silvio Berlusconi.

Le due donne si sono sposate lo scorso anno e sono molto felici. Paola Turci ha riferito che spesso le chiedono se è lesbica, visto che ha avuto anche rapporti etero nella sua vita. L’artista non esita a rispondere che non lo sa, si è innamorata d’una persona e non ha tenuto contro della sua identità sessuale: “Molti mi chiedono se sono lesbica. Io rispondo: non lo so. A me piace lei. Non mi piacciono altre. Mi sono innamorata di una persona”.

Ha poi precisato: “Se mi mancano gli uomini? No, ma non mi mancavano nemmeno prima. Per anni sono stata da sola, loro dov’erano? Il punto è che voglio essere libera di scegliere con chi stare. La libertà la vorrei contestualizzare a questo tempo. E per me significa far sì che le donne abbiano la possibilità di uscire la sera, amare chi vogliono”.

Paola Turci: “Io e Francesca abbiamo una debolezza“

La cantante è molto felice con Francesca e la sua famiglia ha approvato appieno le sue scelte, perchè la rendono felice. Paola ha anche rivelato che lei e la Pascale più che le vacanze da vip hanno una debolezza: ecco qual è.

“Ci chiedono se andiamo in barca, se abbiamo uno yacht. In realtà noi abbiamo una debolezza: il camper. E non è nemmeno un camper di quelli super con le lucine. E poi abbiamo 11 cani e una persona che si occupa della casa.“