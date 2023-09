Friggitrice ad aria: indovina chi l’ha inventata

William L. Maxson è accreditato come l’inventore originale della friggitrice ad aria. Se cercate su Wikipedia troverete William B. Maxson che è un’altra persona. Il nostro Maxson ha sì aiutato le truppe della seconda guerra ma è diventato famoso per essere un inventore.

Ne raccontiamo alcune: ad esempio inventò il primo navigatore o robot per calcolare la posizione dei voli aerei, una sorta di scatola nera. Ha poi inventato cose importanti per costruire giocattoli, inoltre è stato famoso nel mondo culinario, ecco le sue creazioni.

Prima inventò i surgelati confezionati e poi il modo di cucinarli velocemente, questo durante la seconda guerra mondiale

L’idea di Maxson nacque nel 1944, quando cercava un modo per fornire pasti migliori alle truppe durante la seconda guerra mondiale. A quell’epoca, i militari attraversavano l’Atlantico tra numerose difficolta e anche sbalzi termici improvvisi, una situazione dove la conservazione del cibo e la sua cottura diventava difficile.

William L. Maxson creò pasti surgelati divisi in tre sezioni, ma aveva bisogno di un dispositivo per riscaldarli in modo efficiente. Nel 1945, depositò il suo brevetto e sviluppò con successo il forno Maxson Whirlwind, un apparecchio in alluminio e acciaio che utilizzava un motore da 120 volt per riscaldare il cibo con l’aria calda. Questo apparecchio, riusciva a cuocere sei pasti in soli quindici minuti, il tutto grazie ad una ventola che faceva circolare l’aria calda.

Perché negli anni 50 la friggitrice ad aria cadde nel dimenticatoio?

Quello che fu inventato per le navi, gli aerei o altri mezzi di fortuna utilizzati durante la guerra, non divenne subito un successo negli anni Cinquanta. Ci fu l’avvento del forno a microonde e poi la morte dell’inventore nel 1947 portò nel dimenticatoio la prima friggitrice ad aria trasportabile. Non caddero in disuso le sue invenzioni, che furono vendute dai suoi figli. L’unico dispositivo non utilizzato subito, l’idea incompiuta, fu proprio la prima friggitrice ad aria.

Negli anni successivi, la tecnologia della friggitrice ad aria subì miglioramenti significativi. Nel 1967, la Nordskog Company migliorò il motore della friggitrice per ottenere una cottura più uniforme, mentre la Malleable Iron Range Company introdusse il primo forno a convezione basato sul design di Maxson. Tuttavia, a causa dei costi elevati, questi dispositivi erano principalmente destinati alle cucine professionali.

Anno 2005, interviene un altro inventore: Fred Van der Veij

Fu solo nel 2005 che la friggitrice ad aria fece un ritorno significativo, grazie all’inventore olandese Fred Van der Weij. La sua ricerca di una soluzione per ottenere patatine fritte croccanti a casa lo portò a sviluppare un prototipo, che successivamente vendette a Philips.

Philips, in collaborazione con KCS, lanciò la prima friggitrice ad aria commerciale moderna nel 2010, rivoluzionando la cucina casalinga. Questa innovazione divenne famosa nel 2015 grazie a tattiche di marketing accattivanti e a una crescente consapevolezza dei consumatori riguardo alla salute.

Quanto vale e varrà l’industria delle friggitrici ad aria

Oggi, le friggitrici ad aria sono amate per la loro convenienza, velocità di cottura, facilità di pulizia e capacità di cucinare cibi in modo più sano. Sono diventate un must-have nelle cucine di tutto il mondo, con previsioni che stimano un aumento dei ricavi dell’industria delle friggitrici ad aria fino a due miliardi di dollari entro il 2033.

Voi conoscete altre storie e curiosità sulla friggitrice ad aria? Se volete condividetele e verranno utilizzate per approfondire quanto scritto fino a qui e in nuovi articoli.