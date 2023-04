Friggitrice ad aria, questo è l’errore più comune: lo fai ogni giorno

La friggitrice ad aria è tra gli elettrodomestici più comuni, oggi è presente in quasi tutte le cucine e il suo uso è facile e versatile. In commercio esistono vari modelli, di prezzi e dimensioni diversi e ognuno può scegliere quella più adatta alle proprie esigenze.

Strumento che si usa in modo quotidiano la friggitrice ad aria ha moltissimi vantaggi: in primo luogo apporta una cottura più leggera e rapida, ha infatti la funzionalità di un forno ventilato, ma il gusto della frittura. Inoltre riduce i tempi di cottura d’alcuni piatti e praticamente non sporca nulla. Oggi nella friggitrice ad aria possono cuocersi tanti tipi di portate: dagli antipasti ai dolci oltre che ai classici fritti e persino i primi piatti.

Proprio il suo uso quotidiano richiede una pulizia attenta, anche se più rapida rispetto a quella dei fornelli. Eppure c’è un errore che quasi tutti commettono quando usano questo speciale elettrodomestico, un comportamento errato che può compromettere l’uso e la funzionalità della friggitrice: sapete qual è? Riguarda soprattutto la fase della pulizia, che dovrebbe essere fatta seguendo alcune indicazioni.

Friggitrice ad aria; ecco cosa non fare mai

Alcuni puliscono la friggitrice ad aria con una spugnetta abrasiva e dello sgrassatore. Un errore molto comune che non andrebbe mai fatto. La spugna a lungo andare graffia il cestello portando via l’antiaderente, mentre lo sgrassatore se non viene sciacquato bene rischia di contaminare i cibi e creare problemi alla salute.

Come rimediare a questi 2 errori?

È possibile pulire la friggitrice ad aria con acqua e aceto e nelle parti più difficili usare del bicarbonato oppure del succo di limone. Si può anche mettere un foglio di carta alluminio per evitare di sporcarla mentre è in uso. Consigliamo a tutti di seguire la nostra guida sulla pulizia per non rovinare mai la friggitrice ad aria.