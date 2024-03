Frittelle di cipolla in friggitrice ad aria, ogni morso è un crock

Le frittelle di cipolla sono un piatto gustoso e croccante, perfetto da gustare come antipasto o spuntino, ma senza il sapore del fritto. Ti mostrerò come prepararle utilizzando la friggitrice ad aria, per un risultato leggero e saporito.

Puoi accompagnare queste croccanti frittelle salate con delle salsine a piacere.

Ingredienti frittelle di cipolla

2 uova

2 cipolle medie di tropea

50 g di formaggio grattugiato

50 g di pancetta

sale e pepe

35 g di farina

1 cucchiaino di lievito istantaneo

Olio evo spray

Procedimento

Taglia le cipolle a fette sottili utilizzando un coltello affilato o una mandolina, poi sminuzzale a piccoli dadini. Tampona delicatamente il trito di cipolla con della carta assorbente per rimuovere l’eccesso di umidità.

In una ciotola capiente, sbatti le uova con il formaggio grattugiato fino ad ottenere un composto omogeneo.

Aggiungi la farina, il lievito istantaneo, sale, pepe e la pancetta tagliata e tritata. Mescola bene fino a ottenere una pastella liscia e senza grumi.

Incorpora il trito di cipolla nella pastella, assicurandoti che siano completamente ricoperte.

Cottura:

Con l’aiuto di un cucchiaio, forma dei mucchietti di pastella con le cipolle su un foglio di carta da forno, assicurandoti di lasciare spazio tra di essi.

Posiziona i mucchietti di pastella nella friggitrice ad aria e spruzza sopra, un filo d’olio extra vergine di oliva. Cuoci per circa 15 minuti a 180 gradi, o fino a quando le frittelle di cipolla non saranno dorate e croccanti.

Durante la cottura, controlla di tanto in tanto le frittelle e girale se necessario per garantire una doratura uniforme su entrambi i lati.

Una volta pronte, sfornale e trasferiscile su un piatto da portata.

Consigli