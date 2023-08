Gelato alla vaniglia solo 2 ingredienti, lo realizzi in 5 minuti e sarà cremosissimo

Quando si tratta di soddisfare il desiderio di dolcezza e freschezza estiva, poche cose si avvicinano al piacere di un gelato fatto in casa. E se ti dicessi che potete realizzare un irresistibile gelato furbo con soli tre ingredienti, tra cui il goloso latte condensato? In questa deliziosa ricetta del gelato furbo a base di latte condensato, ti forniremo le indicazioni in grammi per garantire un risultato perfetto ogni volta che lo realizzerai.

Gelato furbo con soli 2 ingredienti: Latte condensato e panna

La magia di questa ricetta sta nella sua semplicità e nella sua bontà. Gli ingredienti necessari sono:

Latte Condensato Dolcificato (250 g): Il latte condensato dona dolcezza e consistenza al gelato, oltre a renderlo incredibilmente cremoso. Panna Fresca da Montare (500 g): La panna apporta ricchezza e cremosità al gelato, rendendolo irresistibilmente vellutato. Estratto di Vaniglia (1 cucchiaino): L’estratto di vaniglia aggiunge un tocco aromatico e profumato al gelato, completando il suo sapore. Se invece vuoi fare il gelato al cioccolato aggiungi 20 g di cacao amaro.

Gelato vaniglia

Preparazione del gelato furbo

La preparazione del gelato furbo è semplice e rapida:

Montate la Panna: Iniziate montando la panna fresca fino a quando formerà picchi morbidi. Assicuratevi che la panna sia fredda per ottenere il miglior risultato.

Aggiungete delicatamente il latte condensato e l’estratto di vaniglia alla panna montata. Mescolate con movimenti delicati dal basso verso l’alto per conservare la consistenza soffice.

Trasferite il composto in un contenitore adatto per il congelatore. Coprite con pellicola trasparente o un coperchio ermetico per evitare la formazione di cristalli di ghiaccio. Lasciate il gelato in freezer per almeno 4-6 ore o fino a quando è ben solidificato.

Una volta che il gelato è completamente congelato, prendetelo dal freezer e lasciatelo riposare a temperatura ambiente per qualche minuto prima di servirlo. Questo renderà più facile il prelievo. Servitelo in coppette o coni.

La sua preparazione è semplice e veloce, ma il risultato è un gelato incredibilmente cremoso e appagante. Con le indicazioni sarete in grado di ottenere un gelato perfetto.