Gelato pan di Stelle senza gelatiera: la ricetta del gelato veloce fatto in casa

Il gelato è una prelibatezza estiva amata da tutti, ma spesso la mancanza di una gelatiera può scoraggiare molti appassionati nella preparazione casalinga. Con la nostra ricetta facile e gustosa, potrete realizzare un delizioso gelato fatto in casa anche senza l’utilizzo di una gelatiera. Preparatevi ad assaporare una combinazione di sapori irresistibili, perchè vi assicuriamo che farete un figurone.

Ora non vi resta che provare questo buonissimo gelato, seguite questi semplici passaggi e vedrete che gelato delizioso.

Ingredienti per 1 kg di gelato pan di stelle fatto in casa

300 g di latte condensato

4 cucchiai di Crema Pan di Stelle

500 ml di panna fresca da montare

4 biscotti al cacao

Ingredienti per decorare

Crema Pan di Stelle q.b.

Granella di nocciole q.b.

Procedimento

Iniziate rompendo i biscotti al cacao in piccoli pezzi. Potete farlo mettendoli in un sacchetto di plastica e schiacciandoli con un matterello, utilizzando un tritatutto oppure fatelo sbriciolandoli con le mani. Prendete una ciotola capiente e versate il latte condensato. Aggiungete i 3 cucchiai di Crema Pan di Stelle e mescolate bene fino a ottenere un composto omogeneo.

A parte, montate la panna utilizzando una frusta elettrica o una planetaria. Assicuratevi che la panna sia fredda di frigorifero per ottenere una consistenza migliore. Montate la panna fino a quando non diventa spumosa e unitela al composto di latte condensato e Crema Pan di Stelle. Mescolate delicatamente con una spatola, facendo attenzione a non smontare il tutto.

Aggiungete i pezzi di biscotto al cacao e mescolate nuovamente per distribuirli uniformemente nell’impasto del gelato.

Trasferite il composto in un contenitore

Trasferite l’impasto del gelato in un contenitore adatto alla congelazione. Assicuratevi che sia sufficientemente capiente per contenere tutto il composto. Copritelo con pellicola trasparente, facendo aderire la pellicola direttamente sul composto per evitare la formazione di cristalli di ghiaccio. ( questo è un barbatrucco )

Mettete il contenitore nel freezer e lasciate il gelato congelare per almeno 4-6 ore, o preferibilmente durante la notte. Una volta che il gelato è completamente congelato, è pronto per essere servito. Prendete una porzione di gelato e decorate con un pò di Crema Pan di Stelle e una generosa spolverata di granella di nocciole. Ora potete gustarvi il vostro gelato fatto in casa, cremoso e ricco di sapore.

Consigli

Potete sostituire la crema pan di stelle con la nutella, oppure con della cioccolata spalmabile bianca a voi la scelta. Inoltre potete aggiungere al composto prima di congelarlo, delle gocce di cioccolato o la granella di nocciole.

Se adorate i coni servite il gelato su cialde di cono che troverete facilmente nei supermercati. Ed ora per finite abbiamo deciso di lasciarvi delle curiosità sul gelato, le ultime due sono molto interessanti.

Ecco 5 curiosità sul mondo dei gelati:

Origini antiche: sapevate che l’amore per i gelati ha radici antiche? Si ritiene che i primi dessert simili ai gelati siano stati creati in Cina circa 2.200 anni fa, utilizzando neve, latte e frutta. In seguito, questa delizia si diffuse in Europa grazie alle campagne di Alessandro Magno.

Gelato artigianale vs. commerciale: Molti prodotti commerciali includono emulsionanti, stabilizzanti e aromi artificiali per garantire la lunga conservazione e una consistenza uniforme. Al contrario, il gelato artigianale è realizzato con ingredienti freschi e naturali, senza additivi chimici, offrendo un sapore autentico e un’esperienza gustativa superiore, ecco perchè è sempre meglio scegliere quello artigianale. Vi siete mai chiesti il motivo perché il gelato si scioglie? Trovate la risposta QUI.

Record mondiali: Nel 2011, a Rimini, Italia, è stato presentato il cono gelato più grande mai realizzato. Questo imponente dessert pesava oltre 70 kg e raggiungeva un’altezza di più di 2,81 metri. Il cono è composto da 2.000 cialde e da 700 Kg di cioccolato bianco. All’interno, latte fresco, panna, mascarpone, e una guarnizione all’amarena.

Il gelato nello spazio: Anche gli astronauti possono concedersi il piacere del gelato nello spazio!Non ci credi? La NASA ha sviluppato un tipo di gelato liofilizzato, cioè congelato e privato dell’acqua, che permette agli astronauti di gustare questa leccornia durante le missioni spaziali. Questo gelato speciale non si scioglie e può essere conservato a temperatura ambiente per un lungo periodo. È una barretta da masticare e che, in bocca, ricorda il sapore del gelato in mezzo a tanto zucchero e colorante.

https://www.instagram.com/p/CTPdfB9Fz1G/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==