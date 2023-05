Geoffrey Hinton: l’IA è una “tecnologia spaventosa”

Geoffrey Hinton, padrino dell’IA, si è dimesso da Google per poter avvertire il mondo dei pericoli insiti nelle intelligenze artificiali.

Perché Geoffrey Hinton si è dimesso?

Per poter “parlare dei pericoli della tecnologia che ha contribuito a sviluppare, senza considerare l’impatto sull’azienda“, Geoffrey Hinton si è dimesso da Google. Molti considerano Hinton un pioniere dell’intelligenza artificiale. Nel 2012 ha sviluppato le reti neurali, creando una tecnologia che ha fatto da base per i sistemi di intelligenza artificiale che alimentano tantissimi prodotti sul mercato. Ha anche lavorato per Google sullo sviluppo dell’intelligenza artificiale, ma poi ha cominciato ad avere dubbi sulla tecnologia e sulla sua crescita esponenziale. Nell’intervista al New York Times, ha dichiarato che l’IA è una “tecnologia spaventosa“.

- Advertisement -

L’IA è una “tecnologia spaventosa”

Secondo Geoffrey Hinton, il pericolo di informazioni, video e immagini false, unite all’interruzione del mercato del lavoro, sono i fattori che rendono l’IA una “tecnologia spaventosa”. Così spaventosa che il padrino dell’IA ha deciso di dimettersi piuttosto che continuare a lavorarci su. Prima di congedarsi, Hinton ha espresso il suo parere sul lavoro fatto da Google nel campo dello sviluppo dell’IA. In un tweet ha scritto che “Google ha agito in modo molto responsabile“.