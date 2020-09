GFVIP 2020, Tommaso Zorzi:”Preparatevi al Tommy show!”

E’ ufficialmente uno dei concorrenti ufficiali del prossimo Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi, influencer conosciuto dal grande pubblico per la sua partecipazione a Riccanza e a Pechino Express. Il giovane dal carattere esuberante e particolare promette un reality diverso, decisamente divertente ma soprattutto caratterizzato dalla sua originale presenza.

In una recente intervista a Chi Tommaso si è detto molto emozionato di partecipare a questa nuova edizione del reality di Cinecittà, ed è certo di poter dare molto al programma realizzato secondo le richieste di Alfonso Signorini: “Preparatevi al Tommy Show! Almeno spero, altrimenti preparatevi al vostro incubo peggiore. Sicuramente gli equilibri verranno turbati. La nomination? La vivo con odio. Se mi nomini organizzo una festa apposta per non invitarti, sia chiaro”.

Tommaso è sicuro che la sua presenza animerà la casa del Grande Fratello, e anche se la sua esuberanza e eccessiva sincerità dovranno andare d’accordo con gli altri concorrenti non si limiterà nel vivere la sua quotidianità come è abituato a fare. Zorzi ha poi riferito che per la scelta dei suoi outfit ha messo a lavoro 3 persone e questo da l’idea di quello che il pubblico dovrà aspettarsi dalla sua partecipazione.

GFVIP Tommaso Zorzi sarà la rivelazione della prossima edizione del reality?

Tommaso Zorzi pensa che sarà lui la vera rivelazione dell’imminente edizione del Grande Fratello Vip, è una persona vulcanica e coinvolgente ma teme anche di perdere la pazienza facilmente e questo potrebbe mostrare un lato di se di cui non va molto fiero: “Ho ho solo una paura: devo contare fino a dieci. Se mi partono i cinque minuti è una tragedia. Sono Ariete e, se mi toccano determinati tasti, so già che per me sarà la fine.“