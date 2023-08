GFVIP8, ecco chi sono i primi 7 vip approvati da Pier Silvio Berlusconi

Prossimo al debutto il GFVIP8 sembra avere oggi la sua squadra. Mai come quest’anno Alfonso Signorini ha faticato per trovare il cast giusto per realizzare un reality degno d’attenzione, ma soprattutto che avesse l’approvazione di Pier Silvio Berlusconi. A quanto pare il direttore di Chi ha dovuto dire molti no soprattutto a ex tronisti, corteggiatori e volti attivi suoi social.

L’AD di Mediaset ha posto alcune condizioni coerenti con la nuova linea adottata dalla dirigenza, linea decisamente anti-trash. Tra i no poco compresi c’è quello detto a Daniel McVicar, ex volto di Beautiful. L’attore avrebbe voluto intraprendere l’esperienza del reality ma non ne ha avuto l’opportunità. Il rifiuto è stato causato da un… “Un vecchio (e ormai risolto) contenzioso con la legge italiana”. Alberto Dandolo, esperto di gossip, l’ha definita una bocciatura clamorosa di cui lo staff d’autori del Gfvip potrebbe pentirsi.

Ad oggi i volti che entreranno nella casa di Cinecittà e che, secondo alcuni, alzeranno il livello del reality sono:

Grecia Colmenares

Fiordaliso

Samira Lui

Beatrice Luzzi

Giampiero Mughini

Ciro Petrone

Alex Schwazer

Massimiliano Varrese

7 personaggi che interagiranno con altri vip, ma soprattutto con alcuni volti non noti. E questa è la prima novità del format.

Grande Fratello Vip 8, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli

In studio con Alfonso Signorini ci saranno Cesare Buonamici, unica opinionista che non avrà un contradditorio e Rebecca Staffelli. Quest’ultima sarà la voce dei social dei reality e prenderà il posto che fino allo scorso anno era ricoperto da Giulia Salemi.

Signori si augura che i cambiamenti del format porteranno al reality ulteriori rialzi d’ascolto e che il pubblico apprezzi le nuove scelte. Di sicuro l’opportunità di tornare indietro non è prevista dalla dirigenza di rete.