GFVIP8, Mediaset ha deciso: cambia tutto!

Dopo l’ultima edizione del GFVIP che tanto ha fatto discutere i vertici Mediaset hanno deciso di prendere seri provvedimenti in merito al programma che dovrebbe tornare in onda il prossimo settembre. Ad oggi i concorrenti del Gfvip7 sono stati in gran parte penalizzati dai vertici di rete che hanno ritenuto alcuni comportamenti inopportuni e al limite del trash. Molte dell’ospitate previste nei vari talk di Canale 5 post reality sono saltate.

Sembra inoltre che la dirigenza abbia messo mano anche nella selezione dei naufraghi dell’imminente Isola dei famosi, scartandone alcuni. Visto il clima Dagospia ha indagato su quanto sta succedendo ai piani altri di Mediaset e avrebbe scoperto che la dirigenza avrebbe posto alcune condizioni. Giuseppe Candela nella sua rubrica A lume di Candela ha affermato che il GFVIP tornerà nella versione Nip e che la durata non sarebbe più di 6 mesi, ma di 3 massimo 4.

- Advertisement -

La ragione del cambio di rotta è legata anche a questioni di budget. L’azienda del Biscione è determinata a ridurre i costi, aumentando gli introiti derivanti dagli sponsor e dagli spazi pubblicitari il tutto corredato ovviamente dall’aumento degli ascolti. Sembra che lo stesso Pier Silvio Berlusconi abbia avvertito Signorini quando si è confrontato con lui. Ma chi sarà alla conduzione?

Grande Fratello Vip o Nip? La conduzione d’Alfonso Signorini

A quanto pare Mediaset è decisa a dare una svolta a reality dei reality. Tornare alla versione nip sembra essere la scelta più giusta per ridare al programma una nuova verve. È certo che Signorini continuerà ad essere alla conduzione del format, e che Sonia Bruganelli lascerà il ruolo d’opinionista, così come Orietta Berti.

- Advertisement -

Dubbi sulla presenza di Giulia Salemi che dà voce del web potrebbe conquistare quella d’opinionista insieme a Soleil Sorgè, due ex gieffini decisamente motivate e in grado d’animare il format.