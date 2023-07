GFVIP8, sarà lei l’opinionista della nuova edizione: l’annuncio

Per Alfonso Signorini e i suoi collaboratori quest’anno il dietro le quinte del GFVIP8 non è facile. Il conduttore è infatti supervisionato dai vertici Mediaset che dovranno approvare ogni sua scelta: dalla selezione dei vip a quella degli opinionisti in studio. Secondo alcuni rumors Piersilvio Berlusconi avrebbe posto al direttore di Chi alcuni veti: non possono accedere nella casa solo influencer e chi ha un profilo Onlyfans.

Questo per dare al reality un tono meno trash e più composto. Insomma l’Ad di Mediaset è determinato ad alzare l’asticella e inserire il reality di Cinecittà nella nuova linea editoriale della rete. Nelle ultime ore sono stati accreditate nel ruolo d’opinioniste Paola Barale e Katia Ricciarelli, ora a quanto pare ci sarà una sola opinionista e sarà una nota giornalista, volto iconico dell’informazione di Canale 5.

Dagospia sostiene che Piersilvio Berlusconi ha suggerito un unico nome, una persona in grado di commentare e argomentare con contenuti rilevanti e interessanti. Lei è Cesara Buonamici, giornalista del tg5 di Mediaset che gode d’ampia credibilità e a quanto pare chiamata in causa proprio dall’amministrazione delegato della rete. Non è noto se Signorini condivida le posizioni dei vertici di rete, ma è certo che Berlusconi ha bocciato gran parte dei vip che il conduttore ha presentato in una sua apposita lista.

Gfvip8, Cesara Buonamici unica opinionista?

Con molta probabilità Cesara Buonamici, qualora accettasse l’allettante proposta di Piersilvio Berlusconi, potrebbe essere l’unica opinionista della nuova edizione del reality. In tal mondo il Grande Fratello Vip assumerebbe connotati decisamente rivoluzionati.

Non è infatti un segreto che dopo il caos mediatico provocato d’alcuni vip dell’ultima edizione del reality Piersilvio Berlusconi ha posto dei limiti per la realizzazione di una nuova stagione. Questo per evitare d’essere associati al trash e per allinearsi con le scelte della rinnovata realtà televisiva che l’erede dell’ex premier desidera dare alla tv generalista.