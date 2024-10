Abbiamo scritto moltissime ricette di dolci e ci siamo resi conto che, i più amati, sono quelli buoni, veloci e facili da fare.



Questi girelle di pasta sfoglia con marmellata e mele in friggitrice ad aria rientrano alla perfezione in questa categoria. Certo che, se siete amanti del difficile, potrete fare la pasta sfoglia in casa il che alzerà l’asticella. Con quella pronta invece la preparazione sarà veramente a prova di bambino.



Se non siete ancora convinti provate a fare anche quest’latra semplicissima ricetta: Muffin alla ricotta e fragole in friggitrice ad aria.

Ingredienti girelle di pasta sfoglia con marmellata e mele in friggitrice ad aria

1 Rotolo di pasta sfoglia rettangolare

6 cucchiai di Marmellata di albicocche

1 mela

5 amaretti sbriciolati

30g di pinoli

Zucchero a velo q.b.

Procedimento

Prendete una pasta foglia rettangolare e spalmate uno strato sottile di marmellata. Sbucciate la mela e grattugiatela.

Distribuite uniformemente la mela sulla marmellata poi, sbriciolate gli amaretti e aggiungete i pinoli.

Arrotolate la sfoglia dalla parte lunga, creando un cilindro compatto. Mettete a questo punto il rotolo di pasta sfoglia nel freezer per circa 15 minuti. Questo aiuterà a solidificarlo e a renderlo più facile da tagliare successivamente.

Una volta che il rotolo di sfoglia è abbastanza rassodato, levatelo dal freezer per tagliarlo a fette dello spessore di almeno 1 cm e mezzo.

Cottura

Preriscaldate la friggitrice ad aria a 180°C. Mettete i rotoli sulla griglia della friggitrice con carta forno, assicurandovi di lasciare spazio sufficiente tra di loro per una cottura uniforme.

Cuocete a 180°C per circa 15/20 minuti, controllando la cottura fino a quando saranno dorati e croccanti. Girateli gli ultimi 5 minuti.

Una volta cotti, sfornateli e lasciali raffreddare leggermente. Spolverate con lo zucchero a velo.

Consigli

L’uvetta è un opzione che non a molti piace quindi la inseriamo come ingrediente opzionale.

Potete farcire la pasta sfoglia anche con crema pasticcera e gocce di cioccolato.



Ovviamente potete utilizzare tutta la frutta o la confettura che volete, basta che l’abbinamento di sapori risulti piacevole.